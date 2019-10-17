De Laurentiis attacca Insigne, basta polemiche, decida cosa vuol fare da grande

Il presidente del Napoli striglia il suo attaccante per i malumori con l'allenatore Ancelotti

Aurelio De Laurentiis striglia Lorenzo Insigne. L’attaccante recentemente ha mostrato qualche malumore ed è emersa qualche ruggine con Carlo Ancelotti. Il presidente del Napoli interviene per dire che in un momento di forma non elevata può capitare di andare in panchina, circostanza che però non autorizza un giocatore ( pur bravo) a fare battute e accendere polemiche. De Laurentiis ha poi rincarato la dose così: “ Il problema Insigne – ha dichiarato il presidente partenopeo- lo deve risolvere il signor Insigne, che deve capire cosa vuole fare da grande. Mi piace, mi sta molto simpatico, però lui ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana. Bisogna che si tranquillizzi e diventi una persona più serena.” De Laurentiis non ha risparmiato neppure Mertens: “ Se vuole molti più soldi, vada a giocare in Cina” – ha detto il presidente del Napoli, che ha aggiunto che non farà sforzi importanti per trattenere il belga.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti