De Laurentiis attacca Insigne, basta polemiche, decida cosa vuol fare da grande

Redazione Web

17 ottobre 2019, ore 16:00

Il presidente del Napoli striglia il suo attaccante per i malumori con l'allenatore Ancelotti

Aurelio De Laurentiis striglia Lorenzo Insigne. L’attaccante recentemente ha mostrato qualche malumore ed è emersa qualche ruggine con Carlo Ancelotti. Il presidente del Napoli interviene per dire che in un momento di forma non elevata può capitare di andare in panchina, circostanza che però non autorizza un giocatore ( pur bravo) a fare battute e accendere polemiche. De Laurentiis ha poi rincarato la dose così: “ Il problema Insigne – ha dichiarato il presidente partenopeo- lo deve risolvere il signor Insigne, che deve capire cosa vuole fare da grande. Mi piace, mi sta molto simpatico, però lui ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana. Bisogna che si tranquillizzi e diventi una persona più serena.” De Laurentiis non ha risparmiato neppure Mertens: “ Se vuole molti più soldi, vada a giocare in Cina” – ha detto il presidente del Napoli, che ha aggiunto che non farà sforzi importanti per trattenere il belga.

Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

Con un gol di Leao il Milan batte la Lazio ed almeno per una notte è solitario in testa alla classifica, Yildiz ocon una doppietta regala vittoria e tre punti alla Juventus di Spalletti

Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

La Dea fa 1 a 0 contro il Grifone grazie al goal di Hien allo scadere. La Viola asfalta l'Udinese 5-1, bene anche i Granata che di misura superano il Sassuolo, mentre i Sardi pareggiano contro il Pisa

Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

Domani penultimo match dei gironi di qualificazione ai Mondiali contro la Moldavia. Domenica in programma la sfida contro la Norvegia