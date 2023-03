Debutto al bar dei croissant prodotti con la farina di grillo, succede a Reggio nell’Emilia

PHOTO CREDIT: foto: agenzia fotogramma.it

Proprio in settimana sono arrivati le proposte del governo sulla regolamentazione della vendita delle farine ottenute dagli insetti, in cui i ministri chiedono un'etichetta ben visibile, la percentuale le eventuali reazioni allergiche relative alle farine, che un bar di Reggio nell’Emilia mette già in vendita un croissant fatto con farina di grillo. E il proprietario, secondo quanto scrive l'edizione reggiana del Resto del Carlino, è a dir poco entusiasta. “Forse siamo i primi al mondo a farci i dolci con questa farina”.





La curiosità

Questi nuovi prodotti stanno suscitando l’interesse e la curiosità della gente. "Credo che siamo i primi al mondo a vendere brioche e biscotti con questa farina” racconta “la novità è stata presa con moltissima curiosità, a molti clienti piace, altri preferiscono quelle classiche. Come sapore ricorda quello delle brioche integrali. La nota caratteristica è che possiede un alto valore proteico".





Il costo

Di certo le brioche fatte utilizzando la farina di grillo costano cinquanta centesimi in più di quelle tradizionali, ovvero due euro e la spiegazione è legata al fatto che questo tipo di farina costa 13,50 euro all'etto. Anche se questo, dice ancora il titolare del bar, “non rappresenta un ostacolo: al momento è più forte la curiosità di chi, dopo averne tanto sentito parlare, si lascia tentare dalla colazione a base di insetti”.





Il dibattito

Che piaccia o meno, l’argomento sta scatenando un dibattito anche a livello politico e al momento il mercato delle farine a base di insetti è molto dinamico. Secondo Lorenzo Pezzato, amministratore delegato di una start-up vicentina che rappresenta al momento l’unica azienda italiana arrivata sul mercato della grande distribuzione "Le farine di insetti”, racconta all'ANSA, “rappresentano un business sempre più in ascesa, negli ultimi tre mesi, quindi da inizio anno, le nostre vendite online sono triplicate".