Deddy porta su RTL 102.5 la sua musica. E rilancia la nuova versione del suo Album d’esordio “Il cielo contromano su Giove”

Ha solo 19 anni, quando si è presentato alle audizioni per entrare nella scuola di Amici era praticamente minorenne. Ma da un anno e più a questa parte è evidente la crescita del finalista del talent, il suo singolo “0 Passi” è certificato doppio Disco platino e il suo Album “Il cielo contromano” è Disco di platino. “Il successo a questa età è un’emozione che riempie d’orgoglio, una figata. Ma è anche una responsabilità che ha un certo peso” dice Deddy. Ospite in “The Flight”, in radiovisione su RTL 102.5, presenta la nuova versione dell’album di esordio. Un nuovo progetto, un repack, si aggiorna il titolo che da "Il cielo contromano" diventa "Il cielo contromano su Giove", e si aggiungono alla tracklist 7 nuove canzoni tra cui "Pensa a te".

GIOVE LANCIA UN MESSAGGIO UNIVERSALE

In The Flight suona il nuovo singolo “Giove”, Matteo Campese chiede a Deddy cosa c’è dietro questa canzone. E il giovanissimo cantautore racconta del messaggio universale “Quando ti innamori e finisce, in tanti avranno vissuto questo sentimento: quando ti senti sempre un passo indietro e non riesci ad andare avanti”. Parole, già queste, che bastano ad emozionare come sottolineato subito dopo da Paola Di Benedetto.

SCRITTORE FIN DA TENERA ETÀ

Deddy racconta di aver cominciato a scrivere da piccolissimo, che per lui è stato uno sfogo “Ho cominciato a scrivere quando i miei genitori si separarono ed io avevo 8 anni. All’inizio erano solo ‘frasette’, poi pian piano sono nate delle canzoni. Sentivo il bisogno di comunicare”

L’INCONTRO CON I FAN

Praticamente Deddy è, in questo periodo, sempre in giro per l’Italia. “Per fortuna” dice il cantautore impegnato in eventi in-store, con firmacopie e fotografo per immortalare l’incontro tra fan e il loro beniamino.