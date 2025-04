Di Maio a RTL 102.5, ultimo Primo maggio senza salario minimo

Il giorno della Festa dei lavoratori parla ai microfoni di Non Stop News il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico: "Siri deve dimettersi, lo sostengono anche alcuni parlamentari leghisti"

"Spero sia l'ultimo primo maggio in cui in Italia non c'è il salario minimo orario, perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese. Sennò non è lavoro, è essere sfruttati". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ospite di Non Stop News stamattina. Altra speranza per la prossima festa del lavoro, ha aggiunto Di Maio, è che "non ci sia più il livello di burocrazia per chi lavora. Se vogliamo festeggiare i lavoratori, bisogna lasciarli in pace e farli lavorare, invece ora c'e' un livello di burocrazia per imprenditori e lavoratori altissimo". Il leader del Movimento 5 Stelle ha aggiunto: "Aldilà dello 0,2 sulla crescita (l'aumento del Pil rispetto ai tre mesi precedenti, secondo l'Istat, ndr) c'è molto, molto da fare di più. I dati sull'occupazione invece testimoniano che il decreto dignità sta funzionando, ci parlano di migliaia di contratti a tempo indeterminato in più rispetto all'anno scorso senza perdere occupazione. Anzi, l'Istat ci dice che c'e' un record di occupazione dal 2008. Bene, ma a me non basta". Quindi, sul caso Siri: "Credo che la stragrande maggioranza degli italiani condivida il fatto che uno che è coinvolto in un’indagine di corruzione e che parla di mafia non possa restare sottosegretario. Detto questo ho piena fiducia nel fatto che Conte stia seguendo la vicenda e trovi una soluzione per questo Governo e per noi e credo anche che Salvini farà la scelta giusta, anche perché ormai ci sono parlamentari della Lega che quando li incontro mi dicono che Siri debba dimettersi". Di seguito il video integrale dell'intervista.

