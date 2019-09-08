Dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, il ricordo di Mattarella

Dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, il ricordo di Mattarella

Dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, il ricordo di Mattarella

Redazione Web

08 settembre 2019, ore 15:00 , agg. alle 15:27

Il capo dello Stato ha voluto inviare un messaggio in occasione dell'anniversario della scomparsa

Dieci anni fa moriva nel Principato di Monaco Mike Bongiorno. Un decennio più tardi è ancora vivo il suo ricordo. "Dieci anni sono trascorsi dalla scomparsa di Mike Bongiorno. Ai familiari e a quanti gli erano legati da stima e amicizia, desidero anzitutto esprimere la mia vicinanza e la condivisione del ricordo". Sono queste le parole di un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione del decimo anniversario della morte del conduttore. "Il nome e la personalità di Mike Bongiorno - scrive il Capo dello Stato- hanno segnato gli esordi della televisione italiana e ne hanno accompagnato lo sviluppo per oltre mezzo secolo. Della tv è stato dapprima un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età". Bongiorno non si è mai fermato nelle sue sfide professionali. Era ancora al lavoro su nuovi programmi quando le forze gli vennero meno. "I suoi motti, i suoi quiz, la sua "allegria" resteranno nella storia delle comunicazioni" ha concluso Mattarella.

                                      

Argomenti

Bongiorno
Mattarella
Mike Bongiorno

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

    Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

  • Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

    Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

  • Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

    Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

  • Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

    Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

  • Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

    Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

  • Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

    Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

  • Calcio: Champions, due pareggi per Napoli e Juve: 0-0 per i partenopei contro l'Eintracht -Francoforte, Juventus- Lisbona 1-1

    Calcio: Champions, due pareggi per Napoli e Juve: 0-0 per i partenopei contro l'Eintracht -Francoforte, Juventus- Lisbona 1-1

  • A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia"

    A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia"

  • Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

    Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

  • Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

    Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

La regina della Domenica, nel corso del suo programma, tuona: "Giudicatela solo per il ballo”

Il Mostro di Firenze, la storia: Netflix riporta alla luce la pista sarda

Il Mostro di Firenze, la storia: Netflix riporta alla luce la pista sarda

Tra il 1968 e il 1985, otto coppie furono uccise nelle campagne fiorentine, sempre mentre si appartavano in auto

Giorgia e i giudici di X Factor 2025 presentano a RTL 102.5 la prima puntata dei Live

Giorgia e i giudici di X Factor 2025 presentano a RTL 102.5 la prima puntata dei Live

Nel corso di “The Flight”, i giudici della nuova edizione di X Factor e la conduttrice Giorgia hanno presentato in diretta radiofonica la prima puntata dei Live