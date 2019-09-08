Dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, il ricordo di Mattarella

Dieci anni fa moriva nel Principato di Monaco Mike Bongiorno. Un decennio più tardi è ancora vivo il suo ricordo. "Dieci anni sono trascorsi dalla scomparsa di Mike Bongiorno. Ai familiari e a quanti gli erano legati da stima e amicizia, desidero anzitutto esprimere la mia vicinanza e la condivisione del ricordo". Sono queste le parole di un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione del decimo anniversario della morte del conduttore. "Il nome e la personalità di Mike Bongiorno - scrive il Capo dello Stato- hanno segnato gli esordi della televisione italiana e ne hanno accompagnato lo sviluppo per oltre mezzo secolo. Della tv è stato dapprima un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età". Bongiorno non si è mai fermato nelle sue sfide professionali. Era ancora al lavoro su nuovi programmi quando le forze gli vennero meno. "I suoi motti, i suoi quiz, la sua "allegria" resteranno nella storia delle comunicazioni" ha concluso Mattarella.