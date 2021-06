Disastro ambientale Ilva di Taranto, maxi condanne per gli ex proprietari Riva. Condannato anche l’ex governatore della Puglia Vendola

Tutti condannati, gli ex proprietari e amministratori dell’Ilva così come i principali uomini politici imputati del processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall’acciaieria sotto la gestione dei Riva. La Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Al responsabile delle relazioni istituzionali, Girolamo Archinà, sono stati inflitti 21 anni e 6 mesi, sei mesi in meno all’allora direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso.

LE ALTRE CONDANNE, LA CONFISCA DELL’IMPIANTO, L’ASSOLUZIONE DI FERRANTE

Tre anni e mezzo di reclusione sono stati inflitti all'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata in concorso. Secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far "ammorbidire" la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva. Assennato è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento. La replica di Vendola è ferma: "Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. È come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l'ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all'avanguardia contro i veleni industriali. Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l'ennesima prova di una giustizia profondamente malata". L’area a caldo dello stabilimento è stata confiscata, ma la decisione dei giudici di Taranto non ha alcun effetto immediato sulla produzione e sull'attività del siderurgico di Taranto. La confisca degli impianti è stata chiesta dai pm, ma sarà operativa ed efficace solo a valle del giudizio definitivo della Corte di Cassazione, mentre adesso si è solo al primo grado di giudizio. La Corte di Assise del tribunale di Taranto ha invece assolto Bruno Ferrante, ex prefetto di Milano che ha ricoperto per poche settimane l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ilva nel 2012 poco prima del sequestro dell'area a caldo da parte del gip del Tribunale e dei provvedimenti cautelari nei confronti della famiglia Riva.