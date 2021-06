Discoteche Covid free, primi test a Milano e Gallipoli, ingressi consentiti solo con il green pass

Parte il conto alla rovescia per la riapertura delle discoteche. I gestori premono per riaprire e si dicono pronti a sostenere la campagna vaccinale con somministrazioni fuori dai locali. Presto un primo passo per capire la reale possibilità di ripartire, per un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Un esperimento in due diverse discoteche, una al chiuso e una all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura dei locali. È l'iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento. La sperimentazione nella discoteca all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli. A duemila persone sarà consentito l’ingresso se dotate di green pass e a tutti all’uscita sarà effettuato un tampone. Il test al chiuso si terrà in una discoteca di Milano.





I gestori vogliono ripartire al più presto ma in piena sicurezza

"Stiamo lavorando a un protocollo sanitario per la riapertura delle discoteche, in modalità covid-free. Dopo l'ultima riunione di domani tra i rappresentanti della nostra categoria, consegneremo il documento al Comitato Tecnico Scientifico affinché sia valutato. Già ieri abbiamo avuto un incontro positivo con una delegazione di parlamentarsi del Movimento 5 stelle”. È quanto ha dichiarato il presidente della Silb-Fipe, l'associazione italiana imprese ed intrattenimento, Maurizio Pasca.





Protocollo sanitario, con mascherina obbligatoria

Secondo quanto prevede il protocollo messo a punto nei giorni scorsi, nelle discoteche bisognerà indossare la mascherina ma non sarà necessario il distanziamento sociale. Oltre all'obbligatorietà del certificato vaccinale o del tampone, è previsto anche l'utilizzo di materiali mono uso, la tracciabilità attraverso l'acquisto dei biglietti online e la sanificazione dei locali. Il protocollo di sicurezza sarebbe stato sottoscritto dai virologi Pierluigi Lopalco e Matteo Bassetti.





Vaccinazioni, sì dei gestori a open day nelle discoteche

"Al governo e al Commmissario Figliuolo offriamo la nostra disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna di vaccini possano essere raggiunti sempre più giovani. Serviranno gazebo e spazi esterni, ma se il governo lo ritenesse opportuno ne potremmo discutere. Noi siamo disponibili: prima si vaccinano tutti, prima si torna alla normalità, ognuno deve dare il suo contributo", ha sottolineato il presidente Silb-Fipe, associazione intrattenimento, Maurizio Pasca.