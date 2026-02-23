Ditonellapiaga racconta a RTL 102.5 il ritorno a Sanremo con “Che fastidio!”

Ditonellapiaga è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le emozioni a poche ore dall’inizio del Festival della Canzone italiana. L’artista partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Che fastidio!". «Sarà un brano molto energico, quindi preparatevi, fate stretching, perché ci sarà da ballare! Non è una canzone che ho scritto appositamente per Sanremo, è nata come uno sfogo, l’ho scritta di getto, e vederla su quel palco è per me un grande privilegio. Non è un brano “sanremese” nel senso classico del termine».

“Che fastidio!” è un brano energico, diretto e pungente che segna un passaggio fondamentale nel nuovo percorso artistico della cantautrice. Scritto e composto dalla stessa Margherita insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, “Che fastidio!”, regala uno spaccato sincero delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto, raccontata dall’artista in modo ironico, pungente e mai giudicante attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni e nel frenetico mondo di Margherita. Ospite di RTL 102.5, Ditonellapiaga spiega: «Il brano va preso con ironia. Racconta abitudini che ci accomunano un po’ tutti e che, a un certo punto, iniziano a starci strette. È un pezzo che rifiuta la forma e l’apparenza. Quando l’ho scritto, ho fatto un elenco di rituali sociali che trovo un po’ vuoti, ma il tutto va interpretato con leggerezza e ironia».

Si tratta della sua seconda partecipazione tra i Big, dopo il debutto nel 2022 con Rettore in "Chimica", e la prima come solista. «Rettore ha ascoltato il brano un paio di mesi fa e, prima ancora dell’ascolto dei giornalisti, mi ha detto che le ricordava Nuntereggae più di Rino Gaetano. Ha avuto subito questa intuizione e le è piaciuto immediatamente. È una vera maestra della provocazione, quindi si è divertita molto ad ascoltarlo».

SERATA COVER

In occasione della serata delle cover in programma venerdì 27 febbraio, Ditonellapiaga si esibirà sulle note "The Lady Is a Tramp" in duetto con Tony Pitony. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo la performance sul palco dell’Ariston.

IL NUOVO ALBUM “MISS ITALIA”

Con la sua scrittura ora tagliente ora ironica e immediata, “Che fastidio!” apre le porte e si fa brano-manifesto di “Miss Italia”, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, “Miss Italia” nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. Motore creativo dell’album è il desiderio di restare fedele a sé stessa pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. «È stato un anno di riflessione, durante il quale ho fatto delle scelte importanti e ho voluto definire la mia identità senza compromessi. Mi sono chiesta cosa significhi essere Ditonellapiaga, cosa voglio fare davvero e cosa mi diverte fare in musica. Questo brano racchiude tutto questo percorso», racconta l’artista agli ascoltatori della prima radio d’Italia.

I PROSSIMI LIVE

La nuova fase artistica di Ditonellapiaga troverà la sua espressione più diretta anche dal vivo, con il ritorno nei club previsto per l’autunno 2026: il 27 novembre 2026 la cantatrice giocherà in casa esibendosi all’Atlantico di Roma, mentre il 30 novembre 2026 porterà le sue performance magnetiche e carismatiche anche al Fabrique di Milano. «Vorrei che fosse un concerto divertente, sia per me che per il pubblico, e performativamente trasversale. Non solo canto, ma uno show più completo, che includa anche la recitazione. Però non voglio svelare troppo: niente spoiler!»

I biglietti dei live di Roma e Milano sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Maggiori informazioni su Magellano Concerti.



