Dodi Battaglia, La Storia continua in un dvd speciale

Le immagini registrate durante il tour estivo

Il 17 novembre esce il dvd "E la storia continua... - IL DVD” registrato durante il tour estivo di Dodi Battaglia in tutta Italia. Da aprile 2017 l'ex Pooh si è infatti esibito in più di 50 date nelle province italiane riscuotendo successo da parte di un pubblico che vede in lui la “continuazione di una storia” che ha coinvolto in vari decenni molte generazioni di ascoltatori.

Questa la tracklist dell’albumCD1: Intro, Canterò per te, Noi due nel mondo e nell’anima, Amici per sempre, Giorni infiniti, Dammi solo un minuto, L’altra donna, L’ultima notte di caccia, Viva, Parsifal, Ci penserò domani, Pronto buongiorno è la sveglia, La mia donna.CD2: Primavera a New York, Incredibilmente giù, Stagione di vento, Notte a sorpresa, Quando una lei va via, Nascerò con te, Uomini soli, Vale, Tanta voglia di lei, Piccola Katy, Che vuoi che sia, Dove comincia il sole, Grazie, Mediterranean Girl, Non siamo in pericolo, Cercami, Chi fermerà la musica, Pensiero.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti