Domani il primo spareggio mondiale, l'Italia affronta la Macedonia del Nord. Mancini e Chiellini predicano calma

SCACCIARE I FANTASMI

L’Italia è più forte della Macedonia del Nord, ma non si può permettere di sottovalutare l’avversario e prendere l’impegno sotto gamba. L’eventuale seconda partita, contro Portogallo o Turchia, sarà più difficile. Logico che in questa vigilia ci sia un po’ di agitazione: brucia ancora la mancata qualificazione per Russia 2018, e quel rigore sbagliato da Jorginho al novantesimo minuto contro la Svizzera è sembrato un chiaro segno di destino avverso ( per chi non ricordasse: nella penultima partita del girone, battere gli elvetici ci avrebbe portato al mondiale, ma all’Olimpico finì 0-0 con rigore nel finale sprecato dagli azzurri). Detto questo non bisogna dimenticare che questa è la Nazionale che otto mesi ha vinto gli Europei, sapendo andare al di là dei propri limiti. Rispetto all’estate scorsa non ci sono giocatori importanti come Chiesa e Spinazzola, ma si può sopperire con il gioco di squadra. Roberto Mancini ha educato questa squadra trasmettendole mentalità offensiva e vincente, a novembre l’Italia era un po’ appannata, ora va ritrovata la giusta chimica.





LE ULTIME DALLO SPOGLIATOIO

Sul fronte formazione pare quasi tutto deciso. In porta ci sarà Donnarumma. Assente Bonucci e con Chiellini non al 100%, Bastoni e Gianluca Mancini saranno i centrali, anche se non si po’ escludere un recupero del capitano. Sulle fasce Florenzi ed Emerson Palmieri. Il centrocampo sarà quello dell’Europeo: Barella, Jorginho, Verratti; la qualità c’è, andrà verificato lo stato di forma, in particolare ultimamente è sembrato stanco l’interista. Sarà cruciale risolvere il problema del gol, sperando in un Immobile formato Lazio e nei guizzi di Insigne e Berardi. Nelle scorse settimane era stato valutato anche un ripescaggio di Balotelli, ma poi non se ne è fatto più nulla. La Macedonia del Nord sarà prima del napoletano Elmas, squalificato; Pandev ha lasciato la Nazionale. E’ una buona squadra, che nel girone di qualificazione ha fatto l’exploit vincendo 2-1 in casa della Germania. Probabilmente cercheranno di difendersi, gli Azzurri dovranno essere bravi ad abbattere o aggirare il muro. Per la prima volta dopo molto tempo, si torna al 100% di capacità sugli spalti e ancora una volta Palermo è pronta a spingere l’Italia.