Donald Trump lancia il Board of Peace tra Iran, Gaza e nuovi equilibri diplomatici globali

A Washington si è tenuta la prima riunione del nuovo organismo voluto dalla Casa Bianca e battezzato “Board of Peace”, un’iniziativa che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe fungere da piattaforma politica e finanziaria per affrontare alcune delle principali crisi internazionali. L’incontro si è trasformato però in un palcoscenico per il presidente Donald Trump, che ha alternato dichiarazioni sulla politica estera a passaggi sull’economia interna e a elogi rivolti ai leader stranieri presenti o sostenitori del progetto.

LE PAROLE DI TRUMP SUL BOARD OF PEACE

Nel suo intervento inaugurale, il capo della Casa Bianca ha descritto il nuovo organismo come uno strumento capace di produrre stabilità in scenari complessi, sottolineando che l’obiettivo dichiarato è favorire la fine dei conflitti attraverso accordi politici e investimenti mirati. Il presidente ha insistito sul valore simbolico della parola “pace”, riconoscendo tuttavia quanto sia difficile tradurla in risultati concreti. Durante il discorso, ha toccato temi che andavano dai dazi commerciali ai rapporti con governi alleati, rivendicando il proprio ruolo nelle relazioni con diversi capi di Stato.

LE TENSIONI CON L'IRAN

Gran parte dell’attenzione è stata dedicata al dossier iraniano, tornato centrale nelle ultime settimane. Trump ha ribadito che Washington considera inaccettabile un Iran dotato di arma nucleare e ha parlato della necessità di raggiungere un’intesa “significativa” con Teheran. Ha lasciato intendere che esiste una finestra temporale ristretta per verificare la possibilità di un accordo, senza escludere conseguenze pesanti qualora il negoziato fallisse. Allo stesso tempo, ha affermato che i canali di comunicazione con i rappresentanti iraniani restano aperti e che i rapporti tra i negoziatori sono “buoni”, pur in un contesto di forte diffidenza reciproca.



