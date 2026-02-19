Donald Trump lancia il Board of Peace tra Iran, Gaza e nuovi equilibri diplomatici globali

Tommaso Angelini

19 febbraio 2026, ore 19:30 , agg. alle 22:14

A Washington debutta l'organizzazione voluta dal presidente USA: focus su Iran e Gaza, fondi miliardari e ipotesi di forza internazionale

A Washington si è tenuta la prima riunione del nuovo organismo voluto dalla Casa Bianca e battezzato “Board of Peace”, un’iniziativa che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe fungere da piattaforma politica e finanziaria per affrontare alcune delle principali crisi internazionali. L’incontro si è trasformato però in un palcoscenico per il presidente Donald Trump, che ha alternato dichiarazioni sulla politica estera a passaggi sull’economia interna e a elogi rivolti ai leader stranieri presenti o sostenitori del progetto.

LE PAROLE DI TRUMP SUL BOARD OF PEACE

Nel suo intervento inaugurale, il capo della Casa Bianca ha descritto il nuovo organismo come uno strumento capace di produrre stabilità in scenari complessi, sottolineando che l’obiettivo dichiarato è favorire la fine dei conflitti attraverso accordi politici e investimenti mirati. Il presidente ha insistito sul valore simbolico della parola “pace”, riconoscendo tuttavia quanto sia difficile tradurla in risultati concreti. Durante il discorso, ha toccato temi che andavano dai dazi commerciali ai rapporti con governi alleati, rivendicando il proprio ruolo nelle relazioni con diversi capi di Stato.

LE TENSIONI CON L'IRAN

Gran parte dell’attenzione è stata dedicata al dossier iraniano, tornato centrale nelle ultime settimane. Trump ha ribadito che Washington considera inaccettabile un Iran dotato di arma nucleare e ha parlato della necessità di raggiungere un’intesa “significativa” con Teheran. Ha lasciato intendere che esiste una finestra temporale ristretta per verificare la possibilità di un accordo, senza escludere conseguenze pesanti qualora il negoziato fallisse. Allo stesso tempo, ha affermato che i canali di comunicazione con i rappresentanti iraniani restano aperti e che i rapporti tra i negoziatori sono “buoni”, pur in un contesto di forte diffidenza reciproca.


CINA E RUSSIA POTREBBERO ENTRARE NEL BOP

Il presidente ha anche evocato il coinvolgimento di altre potenze, come Cina e Russia, nei tentativi di stabilizzazione delle aree di crisi, suggerendo che un approccio multilaterale potrebbe facilitare soluzioni durature. In parallelo, ha illustrato le linee guida dell’impegno americano su Gaza, indicando che gli Stati Uniti contribuiranno con un finanziamento consistente al nuovo organismo per sostenere progetti di ricostruzione e governance.

10 MILIARDI DI DOLLARI PER GAZA E IL NODO SICUREZZA

Secondo quanto annunciato durante la riunione, Washington metterà a disposizione dieci miliardi di dollari per le iniziative legate a Gaza nell’ambito del Board. Trump ha definito la cifra significativa ma proporzionata se confrontata con i costi di un conflitto armato prolungato. Ha inoltre citato il contributo dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, impegnato a raccogliere ulteriori fondi per l’assistenza alla popolazione civile. Nel corso dell’incontro sono stati elencati i Paesi disposti a fornire truppe per un’eventuale forza internazionale di stabilizzazione nella Striscia, tra cui Indonesia, Marocco, Kazakhstan, Kosovo e Albania. Il comando operativo dovrebbe essere affidato a un generale statunitense, con un vice indonesiano. Altri Stati, in particolare del Golfo e dell’Asia centrale, hanno manifestato la disponibilità a sostenere economicamente la ricostruzione. Trump ha espresso l’auspicio che non si renda necessario l’invio di soldati americani in prima linea, sostenendo che una soluzione politica ben strutturata potrebbe evitare un nuovo coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in operazioni di combattimento. Tuttavia, ha avvertito che eventuali violazioni o minacce da parte di attori armati, come Hamas, comporterebbero reazioni severe.

TRUMP SULL'ONU

Il presidente ha infine rivolto parole di apprezzamento alle Nazioni Unite, riconoscendone il “potenziale” ma indicando che il Board of Peace avrà un ruolo di supervisione per garantire l’efficacia delle iniziative. Ha aggiunto che l’organismo potrebbe intervenire anche con supporto finanziario qualora l’Onu ne avesse bisogno.


board of peace
cina
gaza
iran
israele
onu
russia
trump

