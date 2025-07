Donald Trump, firmato nuovo decreto sull'ingresso negli USA

Le novità: Iraq escluso dalla lista, escluso chi ha già un visto e i residenti permanenti negli Stati Uniti

Arriva un nuovo divieto negli Stati Uniti sugli ingressi da alcuni paesi a maggioranza musulmana. Entrerà in vigore il 16 marzo e, rispetto alla versione originaria, non riguarderà chi arriva dall'Iraq. Lo spiega Kellyyanne Conway, una delle più strette collaboratrici del presidente americano Donald Trump, aggiungendo che "i rifugiati siriani saranno trattati come tutti i rifugiati".

Il nuovo bando, spiega Conway, avrà sei o sette punti di diferenza col precedente divieto: saranno esclusi dai controlli coloro che hanno già un visto e coloro che sono residenti permanenti negli Stati Uniti. L’Iraq è stato escluso poiché lo stesso paese ha rafforzato i controlli nelle ultime settimane. La lista dovrebbe invece ancora comprendere Siria, Libia, Iran, Somalia, Yemen e Sudan.

