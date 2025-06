Donald Trump: "Russia non doveva hackerarci" e attacca la CNN

Il presidente Usa non risponde alle domande del network: "Voi siete fake news!"

Prima conferenza stampa di Donald Trump da presidente eletto degli Stati Uniti. Il successore di Obama si è detto convinto che con lui l’America crescerà, si è definito un grande generatore di lavoro. Dunque ha promesso che creerà lavoro, conferma la costruzione del muro al confine con il Messico, annuncia l’abolizione della riforma sanitaria di Obama. Trump ha poi detto di essere irreprensibile, quindi non ricattabile. Battibecco tra Donald Trump e la CNN. Il presidente eletto in conferenza stampa ha rifiutato di accettare una domanda da uno dei giornalisti del network, affermando "Voi siete fake news!".

Durante il suo interventoTrump aveva a più riprese attaccato la Cnn per aver diffuso lerivelazioni circa il presunto materiale compromettente che loriguarda in possesso della Russia. Il reporter del network ha asua volta insistito per poter porre la sua domanda: "Ha accusatola CNN, ci faccia fare una domanda", ha ripetuto più volte.Invano.



Vladimir Putin "non avrebbedovuto" hackerare gli Usa e "credo che non lo farà più". Lo hadetto Trump rispondendo ad una domanda su Putin e gli hackeraggi russi. LaRussia "rispetterà di più il nostro Paese" quando, tra pochigiorni, sarà lui a guidare l'America, ha aggiunto.

