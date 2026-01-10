Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne Photo Credit: @donnavventura

Raffaella Coppola

10 gennaio 2026, ore 16:30

RTL 102.5 è compagna di viaggio della nuova edizione di Donnavventura, ogni sabato mattina una delle nostre inviate svelerà anticipazioni e dietro le quinte del docu-reality

Il viaggio di Donnavventura è ricominciato dalla coloratissima e calda Tunisia. Attraverso gli occhi delle sue protagoniste scopriamo il Paese ma anche la gente, in particolare le donne, la cultura, il cibo e il passaggio nel Sahara tunisino in sella ai dromedari. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience. La prima radio d’Italia prenderà parte al viaggio con le quattro reporter inviate di RTL 102.5: Alice, Vanessa, Annabruna e Giulia. Ogni sabato mattina una delle inviate si collegherà con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio e svelerà alcune anticipazioni del programma partito proprio oggi alle ore 13:30 su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani, alle ore 14:00.

DJERBA, TOZEUR, TATAOUINE, MADHIA

L’isola di Djerba è la prima tappa nuova edizione dedicata alle donne, tra veterane e nuove reporter, che incontrano tante donne locali. Nei mercati coloratissimi, in laboratori di ceramica e atelier, a tu per tu con artigiane, dottoresse, artiste, mamme e studentesse che raccontano storie di passione, creatività e resilienza. Con Cecilia, Clarissa, Claudia, Noelia, Loren e Alice (quest'ultima inviata di RTL102.5) sperimentiamo le meraviglie del viaggio più iconico al femminile: dalla millenaria sinagoga di El Ghriba, fondata da una donna e custode di una delle Torah più antiche al mondo, al Sahara tunisino, esplorando ksar storici come Ouled Soltane e Ghilene, incontrando beduini e dromedari in un deserto che mette sempre a dura prova (in particolare quando la carovana è incappata in raffiche di vento e sabbia).

I panorami sono mozzafiato, la cucina tradizionale dai sapori forti (a partire dal cous-cous), i momenti conviviali celebrati dal te alla menta, simbolo dell’ospitalità e dell’accoglienza araba. E poi oasi di montagna con palme, canyon e cascate.

Capitolo a parte merita Tataouine, strettamente legata a Star Wars, o Guerre Stellari, capolavoro del regista George Lucas. Rispetto ad altre location tunisine (come Matmata e il Canyon di Sidi Bouhel), Tataouine non è stata usata come set cinematografico, ma decisamente il nome della città fondata nel 1920 ha ispirato il nome del pianeta Tatooine, dove il giovane Anakin Skywalker è nato. Per i fan di Star Wars è così diventata una tappa irrinunciabile.

Donnavventura arriva a Madhia, bellissima città costiera che si trova nel golfo di Hammamet. Le reporter girano per le stradine, ci mostrano il bagno turco per le donne e per gli uomini, si soffermano a sorseggiare un caffè turco o un te alla menta, si lasciano coinvolgere nel souk della Medina dai commercianti, assaggiano cose nuove e si aggirano nel mercato del pesce. La doppia puntata di oggi si è chiusa lì, nel mercato chiassoso e colorato (da mille spezie diverse e tessuti). La prossima settimana si riprende dalla Tunisia, in attesa di scoprire con le reporter di Donnavventura altri angoli, città e Paesi meravigliosi, e di raccontarlo su RTL102.5.

Argomenti

Donnavventura
DonnavventuraExperience
ReporterExperience
RTL1025
Sky Adventure
Tunisia
TV8

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Caracas annuncia la liberazione di detenuti, anche stranieri, e libera Luigi Gasperin. L'Italia spera per Trentini e gli altri italiani

    Caracas annuncia la liberazione di detenuti, anche stranieri, e libera Luigi Gasperin. L'Italia spera per Trentini e gli altri italiani

  • Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro

    Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro

  • La manovra è in Commissione alla Camera. Domani arriva in aula, martedì il via libera alla fiducia

    La manovra è in Commissione alla Camera. Domani arriva in aula, martedì il via libera alla fiducia

  • Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo

    Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo

  • Confcommercio è ottimista sui consumi di Natale grazie alle tredicesime. Sangalli chiede al governo di consolidare la ripresa

    Confcommercio è ottimista sui consumi di Natale grazie alle tredicesime. Sangalli chiede al governo di consolidare la ripresa

  • Autostrade: rimborsi agli automobilisti in caso di blocco del traffico per cantieri, incidenti o fenomeni meteo

    Autostrade: rimborsi agli automobilisti in caso di blocco del traffico per cantieri, incidenti o fenomeni meteo

  • Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

    Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

  • Re Carlo III potrebbe far trasferire, in pianta stabile, Andrew l'ex "Altezza Reale", duca di York, in esilio dorato in Bahrein

    Re Carlo III potrebbe far trasferire, in pianta stabile, Andrew l'ex "Altezza Reale", duca di York, in esilio dorato in Bahrein

  • Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni, a Roma, il grande campione icona del tennis italiano

    Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni, a Roma, il grande campione icona del tennis italiano

  • Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

    Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

Golden Globe 2026, parte favorito Una battaglia dopo l’altra: nomination e pronostici

Golden Globe 2026, parte favorito Una battaglia dopo l’altra: nomination e pronostici

Il film di Anderson ha ottenuto nove candidature complessive, tra cui Miglior film (musical o commedia), Miglior regista, Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora originale

Avatar - Fuoco e cenere supera il miliardo in tutto il mondo. In Italia oltre i 20 milioni

Avatar - Fuoco e cenere supera il miliardo in tutto il mondo. In Italia oltre i 20 milioni

Negli Stati Uniti, il film ha incassato altri 40 milioni nell’ultimo weekend, portando il totale a 306 milioni in 17 giorni

Mario Vai
Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Nel corso di “Password”, la cantante ha presentato “Chi Ama chiama”, il suo nuovo singolo, rilasciato il 28 novembre