Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

Il viaggio di Donnavventura è ricominciato dalla coloratissima e calda Tunisia. Attraverso gli occhi delle sue protagoniste scopriamo il Paese ma anche la gente, in particolare le donne, la cultura, il cibo e il passaggio nel Sahara tunisino in sella ai dromedari. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience . La prima radio d’Italia prenderà parte al viaggio con le quattro reporter inviate di RTL 102.5: Alice, Vanessa, Annabruna e Giulia . Ogni sabato mattina una delle inviate si collegherà con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio e svelerà alcune anticipazioni del programma partito proprio oggi alle ore 13:30 su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani, alle ore 14:00.

DJERBA, TOZEUR, TATAOUINE, MADHIA

L’isola di Djerba è la prima tappa nuova edizione dedicata alle donne, tra veterane e nuove reporter, che incontrano tante donne locali. Nei mercati coloratissimi, in laboratori di ceramica e atelier, a tu per tu con artigiane, dottoresse, artiste, mamme e studentesse che raccontano storie di passione, creatività e resilienza. Con Cecilia, Clarissa, Claudia, Noelia, Loren e Alice (quest'ultima inviata di RTL102.5) sperimentiamo le meraviglie del viaggio più iconico al femminile: dalla millenaria sinagoga di El Ghriba, fondata da una donna e custode di una delle Torah più antiche al mondo, al Sahara tunisino, esplorando ksar storici come Ouled Soltane e Ghilene, incontrando beduini e dromedari in un deserto che mette sempre a dura prova (in particolare quando la carovana è incappata in raffiche di vento e sabbia).

I panorami sono mozzafiato, la cucina tradizionale dai sapori forti (a partire dal cous-cous), i momenti conviviali celebrati dal te alla menta, simbolo dell’ospitalità e dell’accoglienza araba. E poi oasi di montagna con palme, canyon e cascate.

Capitolo a parte merita Tataouine, strettamente legata a Star Wars, o Guerre Stellari, capolavoro del regista George Lucas. Rispetto ad altre location tunisine (come Matmata e il Canyon di Sidi Bouhel), Tataouine non è stata usata come set cinematografico, ma decisamente il nome della città fondata nel 1920 ha ispirato il nome del pianeta Tatooine, dove il giovane Anakin Skywalker è nato. Per i fan di Star Wars è così diventata una tappa irrinunciabile.

Donnavventura arriva a Madhia, bellissima città costiera che si trova nel golfo di Hammamet. Le reporter girano per le stradine, ci mostrano il bagno turco per le donne e per gli uomini, si soffermano a sorseggiare un caffè turco o un te alla menta, si lasciano coinvolgere nel souk della Medina dai commercianti, assaggiano cose nuove e si aggirano nel mercato del pesce. La doppia puntata di oggi si è chiusa lì, nel mercato chiassoso e colorato (da mille spezie diverse e tessuti). La prossima settimana si riprende dalla Tunisia, in attesa di scoprire con le reporter di Donnavventura altri angoli, città e Paesi meravigliosi, e di raccontarlo su RTL102.5.