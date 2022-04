Dopo lo schiaffo in faccia a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, Will Smith chiede scusa: "Ho sbagliato"

Dopo l'episodio che ha fatto il giro del mondo, Will Smith si è scusato pubblicamente con Chris Rock che era stato colpito con uno schiaffo in faccia durante la cerimonia degli Oscar, per una battuta infelice rivolta alla moglie dell'attore, poco prima di chiamarlo sul palco per ricevere il premio come miglior attore protagonista per la sua performance in 'King Richard'.

Le pubbliche scuse

"Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris - ha scritto Smith su Instagram all'indomani dell'incidente - Ero fuori dai gangheri e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano rappresentative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza". "La violenza in tutte le sue forme - ha detto Smith - è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del mio lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada ( Jada Pinkett Smith che soffre di alopecia e si è rasata la testa, ndr) era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente".

In arrivo anche provvedimenti dell'Academy per Smith

Mentre l'Academy of Motion Pictures valuta provvedimenti nei suoi confronti (in ballo ci sarebbe l'esclusione dai membri della stessa Academy ma non il ritiro del premio), Smith torna a scusarsi anche con l'istituzione cinematografica: "Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti alla cerimonia e tutti quelli che l'hanno vista in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi", conclude Smith che si definisce "un lavoro in corso". Secondo l'Hollywood Reporter è possibile che si arrivi a sanzioni e forse alla sospensione dall'Academy, ma è improbabile il ritiro del premio per il miglior attore.