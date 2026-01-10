Dopo l’arresto dei Moretti le scuse della vicesindaca di Crans-Montana, attesa per le autopsie sui corpi delle vittime italiane del rogo
10 gennaio 2026, ore 18:00
Anche la Procura di Roma potrebbe iscrivere nel registro degli indagati i coniugi titolari del locale teatro della strage di Capodanno
Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di servizio al piano terra del disco bar era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco. La notizia è stata riferita dalla televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali. Il 49enne arrestato ieri è accusato con la moglie Jessica, finita ai domiciliari con il braccialetto elettronico perché madre di un un bimbo di 10 mesi, di omicidio colposo e lesioni ma la Procura di Sion potrebbe arrivare a contestare il reato di omicidio per dolo eventuale. La vice sindaca di Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz si è scusata per l’ccaduto ammettendo gli errori commessi dal comune, che a breve potrebbe essere coinvolto nell’inchiesta per i mancati controlli negli ultimi sei anni all’interno del locale teatro del rogo di Capodanno che ha causo 40 vittime e 116 feriti. "Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa, quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono. Sui controlli c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza ma sarà l'inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte", queste le parole della numero due dell’ammnistrazione della nota località sciistica.
Nell’ambito dell’inchiesta parallela avviata a Roma sulla strage di giovanissimi tutto ruota attorno le autopsie negate in Svizzera che saranno effettuate su 5 delle 6 vittime italiane. La procura di Genova ha fissato per il 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini mentre i pm di Bologna hanno disposto la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi. Sospese le tumulazioni di Chiara Costanzo e di Achille Barosi. Non è escluso che la Procura di Roma possa iscrivere nel registro degli indagati i coniugi Moretti per consentire a un consulente di partecipare alle autopsie che verranno eseguite nella Capitale, a Genova, a Bologna e Milano.
Papa Leone oggi ha ricordato i ragazzi morti nell'incendio a Crans Montana. ''Tristezza per quei 40 ragazzi che hanno perso la vita. Anche noi dobbiamo ricordare che la vita è così preziosa e quelle famiglie devono pensare a come superare questo dolore. E' importante l'unità", ha dichiarato rivolgendosi ai giovani romani.
