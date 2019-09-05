Dorian, alle Bahamas si parla di migliaia di dispersi



Dorian, alle Bahamas si parla di migliaia di dispersi

Redazione Web

05 settembre 2019, ore 16:56

Il sito DorianPeopleSearch.com elenca i nomi di oltre 5.500 persone di cui al momento non si hanno notizie

Migliaia di persone sono indicate come disperse alle Bahamas dopo il passaggio dell'uragano Dorian. Tantissimi residenti stanno usando i social per cercare di rintracciare amici e familiari e un sito, DorianPeopleSearch.com, elenca i nomi di oltre 5.500 individui scomparsi. Il bilancio ufficiale delle vittime per ora è di 20 morti ma le autorità temono che sia drammaticamente più alto. Intanto sulle isole sono arrivate le squadre di soccorso della Guardia costiera Usa e della Royal Navy britannica.

