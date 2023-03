Era decollato dalla Romania il drone abbattuto dai russi, così fonti militari Usa

Il drone di sorveglianza Reaper era partito dalla Romania per una missione di ricognizione e volava a un'altitudine di circa 7.500 metri sul Mar Nero, quando è stato intercettato dai jet russi. La notizia è stata diffusa da diversi media americani, tra cui il New York Times, citando fonti militari del Pentagono. Il velivolo senza polita che si è schiantato nel Mar Nero potrebbe non essere mai recuperato, ha detto chiaramente oggi il portavoce della Casa Bianca John Kirby. Dove è caduto le acque sono molto profonde, abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre al minimo qualsiasi valore di intelligence nel caso in cui qualcuno possa metter le mani su quel drone, ha spiegato ancora John Kirby. Il messaggio ai russi é non fatelo di nuovo, ha aggiunto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americano, commentando gli sviluppi dell'incidente che ha ulteriormente inasprito i rapporti tra Biden e Putin. E' gelo, infatti, tra Mosca e Washington. Non ci sono stati contatti ad alto livello tra la Russia e gli Stati Uniti dopo ciò che è avvenuto ieri, ha riferito il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia ha chiesto espressamente agli Stati Uniti di mettere fine a qualsiasi attività militare vicino ai confini della Federazione. Inoltre, ha fatto sapere che cercherà di recuperare i resti del drone precipitato nel Mar Nero, attraverso una dichiarazione resa oggi pomeriggio dal segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Nikolai Patrushev. Non so se ne saremo capaci, ma dobbiamo provarci, ha sottolineato Patrushev.