Due gemelle sposano due gemelli e hanno figli contemporaneamente, è successo negli Stati Uniti

I gemelli omozigoti , lo si sa, hanno un legame molto particolare e profondo , e non è strano che vogliano fare molte cose insieme e che, spesso, abbiano gli stessi gusti. La storia che vi invitiamo a leggere riguarda proprio due gemelle. Brittany e Briana Deane, che vivono in Virginia, negli Stati Uniti, hanno sposato altri due gemelli omozigoti, Josh e Jeremy Salyers, di 35 anni. Sono rimaste incinte insieme e hanno avuto due bambini che , nemmeno a dirlo, si somigliano davvero tanto e sono molto più che cugini.





Bambini che cresceranno insieme

Brittany e Josh sono diventati recentemente genitori di Jett, così il nome che hanno scelto per il piccolo, mentre Briana e Jeremy di un bambino chiamato da loro Jax. " I nostri bambini cresceranno insieme " è stato, ovviamente, il primo commento dei quattro genitori. In un'intervista televisiva, di recente, nel programma "Entertainment Tonight", Jeremy ha detto che : " mi sento come se fossi anche il papà di Jett , e penso che mio fratello senta lo stesso istinto nei confronti di mio figlio Jax. Cresceremo i bambini insieme come una grande famiglia".





Famiglie con lo stesso conto in banca