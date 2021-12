E' entrato oggi in vigore il green pass rafforzato, controlli a campione sui mezzi pubblici

CONTROLLI A CAMPIONE

Lo scenario è simile in tutte le città. I controlli a campione si stanno concentrando sui mezzi di trasporto. Da Roma arriva la notizia del primo multato: un uomo di 50 anni che è stato fermato mentre scendeva da un bus a Piazza Flaminio. Agli agenti che gli contestavano la mancanza di green pass ha raccontato che si sarebbe vaccinato nei prossimi giorni: una giustificazione estemporanea che non gli ha risparmiato una multa da 400 euro. Sanzionato anche un passeggero di pullman a Potenza. A Catania una ragazza non è stata fatta salire sull’autobus. Controlli a tappeto a Milano, dove sono impegnati anche circa 40 controllori dell’Atm, che affiancano le forze dell’ordine. A Napoli controlli anche alla funicolare e ai traghetti. A Venezia verifiche sui vaporetti.





LIMITI PER I NON VACCINATI

Da oggi per salire sui mezzi pubblici è necessario il green pass base, quello che si ottiene con un tampone negativo. Per entrare in ristoranti, locali, cinema e palestre serve invece il green pass rafforzato, cioè quello che si ottiene con la vaccinazione. Da oggi in Alto Adige i non vaccinati non possono più entrare al bar, neanche per una consumazione veloce al banco. La Provincia autonoma da oggi infatti è zona gialla e l'ultima ordinanza del governatore Arno Kompatscher prevede un Super Green pass ma con l'aggiunta di ulteriori restrizioni.