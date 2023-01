E’ italiana la città più accogliente al mondo. Benvenuti a Polignano a Mare!

Non solo vanta quella bellezza dei luoghi che disegnano la meraviglia negli occhi di italiani e stranieri che scelgono Polignano a Mare per le vacanze. La città a strapiombo sul Mar Adriatico, che ha un’economia essenzialmente basata sul turismo e sull’orticoltura, viene premiata dai viaggiatori di Booking.com con un riconoscimento a livello globale. Polignano a Mare, che ha dato i natali a Domenico Modugno che, guardando il suo promontorio roccioso a picco sul mare, scrisse il celebre “Nel blu dipinto di blu”, è la città più accogliente del mondo.

I TRAVELLER REVIEW AWARD

Undicesima edizione dei “Traveller Review Award” di Booking.com che premia le strutture ricettive di 220 Paesi e i territori per il loro impegno nel garantire un servizio e un'ospitalità eccellenti in maniera costante, non solo durante i mesi estivi. Quest'anno le destinazioni più accoglienti al mondo, viene evidenziato in una nota, sono distribuite su cinque continenti e comprendono "bellezze costiere poco note, mete rurali immerse in paesaggi naturali mozzafiato". Sono state tutte scelte in base alla percentuale di strutture ricettive partner che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023 e rappresentano "anche per i viaggiatori più esperti una fonte imperdibile di ispirazione per i loro viaggi futuri". E al primo posto tra le destinazioni che meritano la speciale menzione per l'accoglienza c'è il comune pugliese di Polignano a Mare.