E' la Spagna l'ultima qualificata per la Final Four della Nations League, ci sarà anche l'Italia

C'E' ANCHE LA SPAGNA

Un gol di Alvaro Morata all’88esimo minuto ha consentito alla Spagna di battere il Portogallo e di scavalcarlo in classifica. La quarta nazionale qualificata per le Final Four di Nations League è dunque quella guidata da Luis Enrique. Eliminato Cristiano Ronaldo. Il trofeo se lo giocheranno Italia, Olanda, Spagna e Croazia. L’appuntamento è per l’inizio della prossima estate. Semifinali il 14 e il 15 giugno, finale il 18 giugno. Gli accoppiamenti verranno stabiliti prossimamente da un sorteggio, la cui data non è ancora stata stabilita dall’Uefa. Bisogna attendere anche per l’annuncio ufficiale della sede di questa Final Four. Pare scontato che si giocherà in Olanda, ma hanno presentato una candidatura e restano teoricamente in corsa anche Belgio, Polonia e Galles. L’ultima edizione della Nations league ha visto la fase finale in Italia, a Milano e a Torino. C’erano anche gli azzurri, sconfitti dalla Spagna in semifinale, poi vincitori della finale per il terzo posto contro il Belgio. Il trofeo venne vinto dalla Francia, che battè le Furie Rosse nell’atto conclusivo a san Siro. Il Portogallo aveva vinto la prima edizione della Nations League nel 2019.