È morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: vi raccontiamo una lunghissima storia d’amore

Una vera, lunga, storia d'amore. Una favola, senza troppi giri di parole. Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, è morta nella notte. Un legame profondissimo, nato in adolescenza quando Lino - pugliese doc - s'innamorò di una ragazza bellissima di nome Lucia. Professione parrucchiera, a Canosa. È iniziata così la loro favola, fatta di sacrifici e porte in faccia quando un giovanissimo Lino Banfi cercava fortuna come attore. Poi la svolta, il successo. Ma Lucia è sempre stata al suo fianco, è stata la sua prima fan in assoluto, è stata il motore della famiglia Banfi. Lino non l'ha mai lasciata sola, tornando sempre a casa anche durante i viaggi di lavoro.

IL MESSAGGIO DELLA FIGLIA ROSANNA

"Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio", ha scritto Rosanna Banfi sui social per commentare la morte di sua madre Lucia. Una lunga malattia l'ha portata via per sempre. Lino, un papà e un marito modello, in questi ultimi anni ha raccontato spesso in televisione la malattia di sua moglie. "Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei", ha svelato in tv. E poi ha parlato della lettera al Papa - che è stata pubblicata dal settimanale Intimità. "Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita", ha raccontato l'attore pugliese.

LA FAMIGLIA BANFI

Una famiglia unita. Sempre. Ogni decisione in casa Banfi, come lo stesso Lino ha spesso svelato, è stata presa tutti insieme: papà Lino, mamma Lucia e i due figlia Walter e Rosanna. Ed è così che la famiglia Banfi ha superato ogni ostacolo nella vita. Una famiglia modello nel vero senso della parola. Dopo un lungo fidanzamento, Lino ha sposato Lucia all'alba nel 1962. "Erano le sei del mattino", ha raccontato in alcune interviste. "Un matrimonio lampo". Poi il viaggio verso un'altra città: Bari. E poi il viaggio al nord con pochi soldi in tasca, tanta speranza e un pizzico di fortuna. Il resto della storia la conosciamo tutti.