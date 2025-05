E' morto il cane che da anni vegliava sulla tomba del padrone

Il meticcio si era trasferito al cimitero proprio quando il padrone era scomparso

Da dieci anni vegliava sulla tomba del suo padrone, Alfred, morto il 29 gennaio 2009 e sepolto nel cimitero della frazione di Panza, sull’isola di Ischia, che conta circa settemila abitanti. La storia commovente, di cui vi avevamo parlato alcuni mesi fa, ha come protagonista Nicoletta, un meticcio che si era “trasferito” al cimitero proprio quando il padrone era scomparso. La sua nuova dimora aveva attirato l’attenzione dei passanti e del custode del cimitero. Tutti insieme si erano accordati per adottare la cagnolina, fornendole ristoro e protezione anche nei mesi più freddi. Chi passava di lì racconta che Nicoletta restava per ore accucciata in fondo alla tomba. Le sue condizioni però si erano aggravate alcuni giorni fa. Il cane si è spento proprio in queste ore, commovendo la frazione di Panza e tutto il web. La sua storia, infatti, era diventata virale. “Per noi Nicoletta era diventata un’amica, siamo costernati ma siamo convinti che ora raggiungerà il suo proprietario, che non aveva mai dimenticato”, ha spiegato Enrico, il gestore di una pensione situata a pochi metri di distanza dal cimitero.

