È morto il deputato inglese David Amess accoltellato nel sud dell'Inghilterra

Una scena scioccante secondo i testimoni. David Amess, deputato conservatore inglese, è morto dopo essere stato accoltellato intorno a mezzogiorno nella regione dell’Essex, nel sud dell’Inghilterra, all'interno di una chiesa metodista dove si trovava per un incontro con degli elettori. I soccorritori hanno tentato di rianimare il 69enne sul posto ma non c’è stato nulla da fare. Bandiere a mezz'asta a Downing Street e fuori dal parlamento di Westminster.





L'aggressione

La polizia britannica ha arrestato un uomo di venticinque anni e ha recuperato un coltello, precisando che al momento non stanno cercando nessun altro e che sono in corso le indagini per ricostruire il movente e la dinamica di quanto accaduto. Amess, padre di cinque figli e deciso sostenitore della brexit, sedeva in parlamento da trentotto anni e faceva parte della maggioranza che sostiene il governo di Boris Johnson. Si tratta del secondo deputato ucciso nel giro di cinque anni, dopo la morte della deputata laburista Jo Cox uccisa a colpi di pistola nel 2016. Anche nel 2010 si era verificata un'altra aggressione ai danni di un deputato laburista.