È morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese

È morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese

È morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese

Redazione Web

26 settembre 2019, ore 11:57

Lo riferiscono fonti della famiglia, si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica

È morto l'ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico.

Argomenti

chirac
francia
morto

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

    Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

  • Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

    Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

  • Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

    Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

  • In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

    In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

  • Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

    Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

  • Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

    Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

  • Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

    Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

  • Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

    Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

Intanto all'Ucraina arriverà gas naturale americano dalla Grecia da dicembre a marzo, domani Zelenski sarà a Madrid, per continuare la raccolta di sostegno

Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

In blocco da ChatGpt al social X e alcuni videogame online, ma anche i servizi degli internet provider più utilizzati. Problema risolto dopo qualche ora

Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

Il pontefice nel suo discorso ha parlato dell’importanza della settima arte