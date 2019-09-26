È morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese

Lo riferiscono fonti della famiglia, si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica

È morto l'ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico.

