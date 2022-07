È morto Shinzo Abe, ex primo ministro del Giappone, colpito durante un evento elettorale

Le condizioni erano apparse da subito critiche, il trasporto in ospedale e poi il decesso. Erano le 11:30 del mattino in Giappone, le 04:30 in Italia. L’ex primo ministro è stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale nella città di Nara, nel Giappone centrale. 67 anni, aveva da poco iniziato a parlare a un comizio elettorale. In Ospedale era stato sottoposto a trasfusioni di sangue. I medici hanno riferito di un tentativo di rianimazione durato quattro ore, ma le condizioni all’arrivo in ospedale erano molto gravi.





Gli spari

Abe sarebbe stato colpito al collo e al petto, subendo una significativa emorragia interna. Due i colpi esplosi, necessari per causare un arresto cardiopolmonare già sulla scena del crimine, come riferito in conferenza stampa dal responsabile dell'ospedale di Nara dove Abe è stato portato dopo l'attentato. Sul web circolano in queste ore delle immagini dei momenti immediatamente precedenti e successivi all'esplosione dei colpi





Il tentativo di rianimazione in ospedale

Secondo quanto riferito dai medici dell'ospedale locale, Abe era privo di segni vitali al suo arrivo in ospedale. Subito dopo è stato sottoposto a trasfusioni di sangue, per un tentativo di rianimazione durato circa quattro ore in totale. Nonostante l'intervento dei sanitari alla fine non c'è stato nulla da fare.





L'aggressore

A sparare, dalle prime informazioni, sarebbe stato un residente locale di 41 anni che avrebbe eluso la sicurezza per poi esplodere due colpi. L’uomo, ex militare delle forze di difesa giapponesi, ha tentato la fuga per poi essere bloccato. "Ero frustato e insoddisfatto di Shinzo Abe, ho mirato per ucciderlo". Queste le parole dell'uomo, Tetsuya Yamagami, secondo quanto riferito dalla polizia.