"E poi c'è Cattelan", bacio da cinema tra Argentero-Cattelan

Alcuni dei luoghi comuni più involontariamente comici di certo cinema

A "E poi c'è Cattelan" su Sky Uno HD Luca Argentero e Alessandro Cattelan hanno giocato a rappresentare in studio, esagerandoli ma forse neanche troppo, alcuni dei luoghi comuni più involontariamente comici di certo cinema. Dal "doppio sguardo" alle scene in cui un attore deve simulare di essere stato colpito da un proiettile, dal risveglio da un incubo fino al momento del bacio cinematografico.

