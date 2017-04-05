E poi c'è Cattelan, bacio da cinema tra Argentero-Cattelan

05 aprile 2017, ore 11:00 , agg. alle 11:29

Alcuni dei luoghi comuni più involontariamente comici di certo cinema

A "E poi c'è Cattelan" su Sky Uno HD Luca Argentero e Alessandro Cattelan hanno giocato a rappresentare in studio, esagerandoli ma forse neanche troppo, alcuni dei luoghi comuni più involontariamente comici di certo cinema. Dal "doppio sguardo" alle scene in cui un attore deve simulare di essere stato colpito da un proiettile, dal risveglio da un incubo fino al momento del bacio cinematografico.

