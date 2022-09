E’ ufficiale, i funerali di Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre, William, servirà tempo per abituarsi a morte di nonna

È stata ufficializzata oggi la data dei funerali di Stato della regina Elisabetta II. Gli inglesi daranno l’ultimo saluto alla loro Sovrana lunedì 19 settembre a Londra. La data era già stata anticipata dalla stampa britannica, ma non era stata ancora ufficializzata. Per volontà di Re Carlo III sarà una giornata non lavorativa, in base a quanto concordato da Buckingham Palace con il governo britannico. Elisabetta II resterà nella camera ardente per quattro giorni prima del funerale. Mercoledì prossimo il feretro verrà trasportato da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove sarà poggiato su una piattaforma rialzata. La bara sarà avvolta nello Stendardo Reale, ovvero la bandiera che utilizzava Elisabetta II nella sua veste di sovrano, sarà sormontato dalla corona, dal globo e dallo scettro. Per quattro giorni i britannici potranno renderle omaggio nella grande hall del Palazzo di Westminster. L’ultima volta che la camera ardente venne aperta era il 2002, per la morte della regina Madre. Più di 200mila le persone che le resero omaggio.





L'ultimo weekend della regina

“La sua salute era fragile, lo sapevamo, ma quando l'ho lasciata domenica scorsa era molto positiva, di ottimo umore, lei era davvero divertente, era la vita e l'anima delle cose, e trovo molto difficile credere che in quei pochi giorni le cose siano cambiate così tanto". Lo ha detto il reverendo Iain Greenshields, il moderatore dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, che è stato uno degli ultimi ad incontrare Elisabetta II a Balmoral lo scorso fine settimana. “E' stata una visita fantastica. La sua memoria era assolutamente straordinaria e lei era davvero divertente”, ha raccontato, “è stato un grande shock per me quando ho saputo che era gravemente malata, perché nel fine settimana era in forma smagliante. Mi parlava in modo molto personale del periodo trascorso li' quando era bambina, parlava dei suoi cavalli del passato, dei loro nomi, dei nomi delle persone e dei luoghi. E' stata davvero notevole” ha concluso.





Le prime parole di William

"Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma servirà tempo per abituarsi alla morte di nonna". Lo ha dichiarato William, principe di Galles, nel primo comunicato ufficiale diffuso dopo la morte della regina Elisabetta II. Il primogenito di re Carlo III ha anche aggiunto di aver avuto il beneficio della saggezza e delle rassicurazioni della regina e di aver goduto del suo sostegno nei momenti di gioia e in quelli di profonda tristezza. Parlando della moglie Kate, ha affermato che ha avuto “vent'anni di guida e sostegno” da parte di Elisabetta. Intanto William e Harry si sono ritrovati insieme alle rispettive consorti Catherine e Meghan per passare in rassegna gli omaggi floreali lasciati davanti a palazzo reale in memoria della loro nonna, la regina Elisabetta, morta giovedì 8 settembre.