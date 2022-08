Ecco quanto spenderete per festeggiare il Capodanno, tutti i numeri di quest'anno

Gli italiani si preparano a salutare il nuovo anno e a festeggiare la notte di San Silvestro. Così come accaduto per lo scorso anno, saranno festeggiamenti ridotti a causa della situazione epidemiologica italiana. In questo senso i dati di un nuovo studio della Coldiretti mostrano come oltre l'80% del campione intervistato sceglierà di festeggiare in casa, visti anche gli oltre due milioni di italiani attualmente in isolamento per positività o contatti stretti con soggetti colpiti da Covid-19. Saranno in media sei le persone invitate a ogni cenone, tre in meno rispetto alla media precedente allo scoppio della pandemia, e quasi esclusivamente vaccinate. Dallo studio dell'organizzazione, infatti, si legge come quasi in otto casi su dieci siano esclusi dai festeggiamenti ospiti che non si siano sottoposti a vaccino, anche se membri della famiglia.





I numeri del cenone

Anche il centro studi di Confcooperative ha portato avanti uno studio dedicato al veglione di fine anno. Sarà di circa 1,7 miliardi la spesa totale degli italiani per il cenone: così come per altri indicatori, il valore è minore di quello pre pandemia ma comunque in aumento rispetto al 2020. Ogni famiglia spenderà una media di circa novantanove euro, ossia oltre il 50% in più rispetto allo scorso anno, quando il lockdown costringeva gli italiani a prevedere solamente due persone estranee al nucleo familiare tra gli ospiti.





Chi festeggerà fuori casa

Sempre secondo la Coldiretti, solamente il 14% del campione ha scelto comunque di festeggiare fuori casa, scegliendo tra agriturismi, pizzerie e ristoranti. La situazione si conferma comunque non ottima per gli esercenti, visto anche l'elevato numero di disdette degli ultimi giorni, pari a circa il 30% del totale delle prenotazioni. Come d'abitudine, resta un 3% degli italiani che sceglierà come festeggiare all'ultimo momento.





Il menù

L'indagine condotta dalla Coldiretti ha coinvolto gli intervistati, come sempre, anche sulle scelte culinarie che gli italiani faranno per il tradizionale cenone. A tavola continueranno a non mancare prodotti della tradizione. L'imperativo è anzitutto uno: lenticchie e, perché no, cotechino. Salgono per quest'anno anche i consumi di carne e di pesce, oltre che i classici dolci di Natale. Ad accompagnare il pasto non può mancare lo spumante, scelto da oltre l'80% degli italiani.