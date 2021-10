Ed Sheeran ci fa un regalo! “Shivers” dal vivo, in radiovisione su RTL 102.5. E subito un altro, sarà al Power Hits Estate 2022

Ed Sheeran ospite, in diretta, in The Flight su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY ci regala dal vivo, voce e chitarra, un accenno dell’ultimo singolo “Shivers”. Tanto per cominciare, perché dopo aver passato una mezz’ora di chiacchiere e musica con noi in diretta e prima di salutarlo, Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto ottengono un si importantissimo, Ed Sheeran sarà al Power Hits Estate 2022 “Il mio manager, probabilmente, mi ucciderà” dice sorridendo dopo aver consultato la sua agenda e fissato l’appuntamento che manda noi e i fan in visibilio. In collegamento da casa sua, nel Regno Unito, Sheeran è positivo al Covid e si trova in isolamento con la sua bambina, ci parla del suo album “Equals”. Un lavoro maturo, adulto Ed ricorda che negli ultimi 4 anni e più dall’uscita del fortunato disco con il segno meno nel frattempo si è sposato ed è diventato papà.

LA RISPOSTA A TUTTE LE QUESTIONI E’ L’AMORE

Il disco della maturità, molto personale come la canzone “Visiting Hours”, scritta dopo aver perso un carissimo amico. “La risposta a tutto è l’amore” dice Ed Sheeran e racconta ad esempio che la sua bambina, che ha solo 14 mesi, “certe volte arriva e, senza una ragione, mi abbraccia, se non è amore questo”.

TU VUO’ FA’ L’ITALIANO

Una sorpresa dietro l’altra, Ed si cimenta con l’italiano e con grandi risultati “Durante il lockdown ho fatto una lezione al giorno” rivela in diretta, in RADIOVISIONE, su RTL 102.5. Il primo approccio, racconta, è stata la fortunata versione di “Perfect” cantata insieme ad Andrea Bocelli. Ed emoziona, di nuovo chitarra e voce, quando accenna anche “Perfect”.