Ed Sheeran e Justin Bieber insieme, venerdì esce I Don't Care

Dopo vari indizi disseminati sui social, adesso è ufficiale: venerdì 10 maggio uscirà "I Don't Care", il singolo di Ed Sheeran e Justin Bieber. Due pezzi da novanta, due tra i più grandi artisti, a livello di numeri, degli ultimi anni, per la prima volta insieme. In realtà i due avevano già collaborato, nel 2015, quando Ed Sheeran scrisse per Justin Bieber la hit "Love Youself". Ma mai avevano cantato nello stesso pezzo.

Da una settimana i due artisti multiplatino hanno cominciato a lasciare indizi su una loro possibile collaborazione, a cominciare da un'immagine photoshoppata, postata da Ed, che li ritraeva quasi avvinghiati, uno davanti all'altro, con la didascalia "10". In molti hanno cominciato a fantasticare su quel numero e tanti ci avevano azzeccato: "10" sta per 10 maggio, la data di uscita del brano.