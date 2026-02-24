Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: il testo e il significato del brano in gara al Festival
24 febbraio 2026, ore 23:55
Il cantante presenta al Festival di Sanremo 2026 una ballad intensa e gridata
Con "Avvoltoi" Eddie Brock sale per la prima volta in assoluto sul palco del teatro Ariston, in gara al Festival di Sanremo.
Il cantante romano 29enne è diventato popolare nei mesi scorsi grazie alla viralità acquisita dalla sua Hit "Non è mica te". Un successo che ha convinto Carlo Conti a dargli fiducia e a sceglierlo tra i Big del Festival.
Testo "Avvoltoi"
Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a un noi
Tanto so già che cosa dirai
Rovineremmo tutto
La nostra amicizia
Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Che spogliarti il cuore
Le parole si annodano in gola
E ti asciugo il mascara che cola
Per quell’uomo che non vale niente
E ci caschi ancora e ancora
Sei tu
Che non impari mai
E ci vai a letto
E poi torni da me a piangere sul petto
Bella come sei
Non potrai fidarti mai
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Spogliare
Spogliare
È inutile che perdi il tempo
Consumandoti quegli occhi
Così belli
Piangendo per quel bastardo
Dicono sempre di esser degli eroi
Ma ti girano intorno come avvoltoi
Na na na na na na
Na na na na na na
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Per la paura che ti fa sempre scappare
Da tutto questo amore
Il significato del brano
Gli avvoltoi del titolo sono uomini che ti fanno soffrire fingendosi eroi. La canzone parla di amore non corrisposto e di paura di lasciarsi amare davvero. Il brano racconta la frustrazione di chi resta sempre un passo indietro, mentre l’altra persona continua a scegliere ciò che la ferisce.
Gli Autori del brano Sei tu
di E. Iaschi - L. Iaschi - V. Leone - E. Iaschi - V. Leone
Ed. Sangita Records/Baraonda Edizioni Musicali