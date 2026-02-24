Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

24 febbraio 2026, ore 23:55

Il cantante presenta al Festival di Sanremo 2026 una ballad intensa e gridata

Con "Avvoltoi" Eddie Brock sale per la prima volta in assoluto sul palco del teatro Ariston, in gara al Festival di Sanremo.

Il cantante romano 29enne è diventato popolare nei mesi scorsi grazie alla viralità acquisita dalla sua Hit "Non è mica te". Un successo che ha convinto Carlo Conti a dargli fiducia e a sceglierlo tra i Big del Festival.

Testo "Avvoltoi"

Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell’uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Spogliare

Spogliare

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore

Il significato del brano

Gli avvoltoi del titolo sono uomini che ti fanno soffrire fingendosi eroi. La canzone parla di amore non corrisposto e di paura di lasciarsi amare davvero. Il brano racconta la frustrazione di chi resta sempre un passo indietro, mentre l’altra persona continua a scegliere ciò che la ferisce.

Gli Autori del brano Sei tu

di E. Iaschi - L. Iaschi - V. Leone - E. Iaschi - V. Leone

Ed. Sangita Records/Baraonda Edizioni Musicali

