Eddie Brock racconta a RTL 102.5 il debutto a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”

Eddie Brock è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le sue emozioni in vista del suo debutto al Festival di Sanremo 2026. Dopo il successo virale di “Non è mica te” – certificato Disco D’Oro da FIMI – la partecipazione a Sanremo rappresenta un passaggio importante nel percorso di Eddie Brock, oggi tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. L’artista gareggerà con il brano “Avvoltoi”, che parla di un amore struggente e sbagliato, ma anche della capacità e del coraggio di riconoscerlo. «A me piace tantissimo questa atmosfera e parlare con la gente non lo vedo come un peso. Sono contento, ho fatto le prove poco fa e sono andate benissimo. Mi piacciono tantissime le luci, perché nei miei concerti, in palchi più piccoli, non cambiava mai l’illuminazione, invece all’Ariston cambia spesso ed è una cosa che mi affascina. Durante la prova mi sono sciolto ed ero molto sereno. Su quel palco mi sento bene, un po’ in ansia, però bene. La paura c’è sempre ma mi sono divertito» racconta Eddie Brock in diretta su RTL 102.5. Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, ha firmato il testo della canzone con Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone e la musica è di Eddie Brock e Vincenzo Leone.





IL DUETTO CON FABRIZIO MORO

Durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, Eddie Brock duetterà con Fabrizio Moro sulle note di “Portami via”: un incontro generazionale che mette al centro le parole, le emozioni e la forza della musica dal vivo. «Con il duetto insieme a Fabrizio Moro si chiude un cerchio, perché io avevo due sogni: cantare sul palco dell’Ariston e cantare con Fabrizio Moro, quindi devo dire che in un mese sono riuscito a realizzarli entrambi. Quando l’ho sentito per proporgli il duetto è stato subito convinto, mi ha fatto sentire a mio agio e mi ha trattato come un pari, cosa che non è per nulla scontata» svela Eddie Brock.





IL TOUR

«Il 6 marzo uscirà la versione deluxe del mio album “x”, che conterrà tre canzoni in più: “Avvoltoi”, “Portami via” con Fabrizio Moro e “Il tuo universo”. Poi ci saranno gli instore e a seguire il tour» anticipa Eddie Brock ai microfoni di RTL 102.5. Dal 26 marzo, infatti, prenderà il via da Milano “AMARSI TOUR 2026”, che porterà Eddie Brock sui palchi dei principali club, festival e piazze italiane, confermando la dimensione live come parte centrale del progetto artistico e come spazio privilegiato di incontro con il pubblico. Il tour poi proseguirà il 29 marzo a Roma (Largo Venue), il 3 aprile a Napoli (Duel Club), il 4 aprile a Catania (ECS Dogana), il 25 giugno a Firenze (Anfiteatro delle Cascine), il 5 luglio a Brescia (Arena Campo Marte, Brescia Summer Music), il 7 luglio a Caserta (Belvedere di San Leucio), il 30 luglio a Gallipoli - LE (Parco Gondar, Oversound Music Festival), il 2 agosto ad Ancona (Piazza Cavour, Dorico Festival), il 4 agosto a Pescara (Porto Turistico, Zoo Music Fest), il 18 agosto a Bagheria (Piccolo Parco Urbano), il 22 agosto a Cattolica - RN (Arena della Regina).



