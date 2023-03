E.League: Juve trascinata da Di Maria, la Roma vede i quarti. In Conference Fiorentina ci pensa Barak

JUVE BATTE FRIBURGO 1-0

Il trascinatore della Juventus in Europa è sempre Di Maria, questa volta non con la specialità della casa: dopo la tripletta di Nantes, il 'Fideo' abbatte il Friburgo con un colpo di testa da attaccante vero. Allegri torna a vincere una partita internazionale allo Stadium, la seconda su cinque stagionali dopo il Maccabi Haifa, ma non ipoteca ancora la qualificazione, perchè dopo l'1-0 bisognerà giocarsela in Germania fra una settimana. Le ultime ore antecedenti alla sfida sono state caratterizzate dal caso Pogba: il francese è stato escluso dall'elenco dei convocati per motivi disciplinari, colpevole di un ritardo alla cena di squadra nel consueto ritiro pre-partita. "Nel rispetto del gruppo, credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione per domenica", il pensiero di Allegri; "Ci sono delle regole da rispettare a maggior ragione dai giocatori importanti ed era giusto non convocarlo oltre che multarlo", la voce della società rappresentata da Francesco Calvo, responsabile dell'area sportiva.

FIORENTINA-SIVASSPOR, 1-0

La Fiorentina batte 1-0 il Sivasspor e deve rimandare il discorso qualificazione ai quarti di finale della Conference League alla sfida di riorno in Turchia. Una partita fatta e dominata dai viola, che hanno creato numerose palle-gol, alcune anche incredibili, ma non è riuscita a concretizzarle. Dall'altra parte i turchi, che hanno subito la forza della squadra di Italiano, dopo un primo tempo passato prettamente nella propria metà campo, nella ripresa sono riusciti anche ad avvicinarsi alla porta gigliata. Barak entra, passano 10' e fa centro: batti e ribatti nella difesa del Sivasspor, rovesciata di Jovic, palla che termina sul petto di Barak che, in mezza rovesciata, trova anche la deviazione di un difensore ospite e il gol. La Fiorentina continua a pressare in cerca del secondo gol, ma senza fortuna. Nel finale i turchi, invece, vanno vicini al pareggio con Charisis, ma il suo tiro centrale trova la deviazione provvidenziale, con Terracciano battuto, di Igor che manda il pallone in calcio d'angolo. In pieno recupero il Sivasspor resta in 10 per l'espulsione di Max Alain Gradel, dopo una vistosa gomitata sul volto di Quarta.