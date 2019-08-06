Eleonora Abbagnato, ballerini Opera Roma, ci insulta e minaccia

06 agosto 2019, ore 11:00
Pesanti accuse nei confronti dell'etoile che avrebbe rivolto alla compagnia epiteti ingiuriosi durante le prove
Insulti e minacce: sono gravi le accuse che i ballerini del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma hanno rivolto alla loro direttrice, l’etoile Eleonora Abbagnato. L’agenzia AdnKronos ha diffuso il contenuto della lettera che i sindacati hanno inviato ai vertici dell’Opera. “Questa Rsu intende stigmatizzare il gravissimo episodio accaduto il 25 luglio u.s. durante le prove di Romeo e Giulietta a Caracalla. In questa occasione, infatti, come già anticipato, la Direttrice del Corpo di Ballo, Sig.ra Eleonora Abbagnato, si è rivolta alla compagnia con epiteti ingiuriosi, gravemente lesivi della dignità personale e professionale dei ballerini ed in palese violazione dell’art. 6 del vigente Codice Etico. Tali epiteti sono stati, inoltre, seguiti da minacce che, nostro malgrado, dobbiamo riportare alla lettera, riguardanti la stessa attività lavorativa di alcuni componenti del Corpo di Ballo: ‘col cazzo che vi rinnovo il contratto!’. Precedentemente, come si diceva, la Signora si era rivolta all’intera compagnia con un esplicito ‘andate tutti a fare in culo’, mimando l’offensivo cosiddetto ‘gesto dell’ombrello'".
Argomenti
ballerini
Eleonora Abbagnato
Teatro Opera di Roma
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Processo per stupro di gruppo in Costa Smeralda: condannati a 8 anni di carcere Ciro Grillo e altri due amici. Il quarto imputato condannato a 6 anni e 6 mesi
Si chiude con la condanna dei quattro imputati accusati di violenza sessuale il processo di primo grado. Il caso Grillo jr aveva innescato una bufera politica quando Beppe Grillo aveva difeso il figlio biasimando la presunta vittima