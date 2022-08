Elezione del prossimo Presidente della Repubblica, Parlamento in seduta comune convocato lunedì 24

La data e l’orario -lunedì 24 gennaio alle 15- sono al momento le uniche due certezze: deputati, senatori e delegati regionali sono convocati per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Il numero uno di Montecitorio Roberto Fico, annunciando la convocazione del Parlamento in seduta comune, ha assicurato che è al lavoro con i questori della Camera per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena sicurezza del voto. Si sta ragionando sull'adozione di misure anti-Covid, così da evitare assembramenti davanti alle urne e ridurre i rischi di contagi. C’è poi il problema dei parlamentari impossibilitati a votare in presenza perché positivi al Covid o in quarantena. Dal Pd Ceccanti ha suggerito, per questi casi, il voto segreto a distanza. Adesso la parola passa ai partiti: i senatori 5 Stelle hanno rilanciato il Mattarella bis, che a più riprese però il presidente ha declinato. Salvini punta a un confronto tra tutti i leader, ma per Letta, Pd, il dibattito è congelato finché il centrodestra lascia sul tavolo il nome di Berlusconi. Intellettuali e artiste, per il dopo Mattarella, vogliono una donna.

QUIRINALE, 1009 GRANDI ELETTORI

Sono 1009 i grandi elettori chiamati ad eleggere il Capo dello Stato: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno, designati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. In realtà attualmente il plenum è fermo a 1007 componenti: i senatori sono 320, in attesa che l'Aula del Senato convalidi il subentro del senatore del Pd Fabio Porta a quello del Maie Adriano Cario, dichiarato decaduto. I deputati attualmente in carica sono invece 629, essendo vacante il seggio lasciato libero dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ma per domenica 16 gennaio sono state convocate le elezioni suppletive, pertanto il nuovo eletto si aggiungerà al plenum appena verrà proclamato.