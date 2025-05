Elezioni europee, arrivano le proiezioni, Lega primo partito

Il leader e vicepremier Matteo Salvini affida ad un tweet il commento dopo le prime proiezioni: la didascalia “una sola parola: GRAZIE Italia!” accompagna una foto del ministro con un cartello in cui si legge “1° partito in Italia”.

Si dice soddisfatto il PD: "C’è un evidente segno di recupero del Pd e soprattutto c’è un Pd davanti al M5s che è un segno del fallimento delle politiche di questo governo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, arrivato a Montecitorio nella sala della Lupa. Per Rosato, tuttavia, "con una Lega al 30% non c’è da essere entusiasti.” Anche Fratelli d’Italia che ha nettamente superato la soglia di sbarramento ha affidato ai social la soddisfazione per il risultato raggiunto: "I patrioti italiani sbarcano nel Parlamento europeo". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha commentato su Twitter i primi risultati elettorali. Al post la leader ha aggiunto il simbolo delle dita a V, in segno di vittoria e una sua foto. Il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, si dice soddisfatto del risultato del partito di Silvio Berlusconi, nonostante la poca campagna elettorale fatta, e aggiunge "è evidente che il centrodestra senza Forza Italia perde. Al governo gialloverde è arrivato un sostanziale sfratto."