Elezioni europee, primi exit poll e prime reazioni

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è appena arrivato in via Bellerio a Milano, quartier generale della Lega, per commentare i risultati delle elezioni europee che vedono il Carroccio come primo partito negli exit poll. Presenti in via Bellerio anche il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e gli esponenti leghisti Paolo Grimaldi e Roberto Calderoli. Salvini, al momento, si tiene lontano dalla sala stampa e affida il suo commento ai social: “Una sola parola: GRAZIE Italia!”, così il ministro Salvini. L'altro vicepremier, Luigi Di Maio, è arrivato a Montecitorio, dove è previsto che commenti, più tardi, i dati elettorali. Con lui anche il ministro Alfonso Bonafede e i sottosegretari Stefano Buffagni e Laura Castelli. Non sono tardate ad arrivare anche le prime reazioni dal centro sinistra: "un anno fa si parlava di bipolarismo M5S-Lega, ma i primi exit poll sembrano indicare che non si va in questa direzione", ha commentato al Nazareno il vicesegretario Pd Andrea Orlando nella prima valutazione ufficiale delle tendenze indicate dai sondaggi sulle Europee, "gli elettori sono tornati a darci fiducia in questa tornata elettorale, ma non la consideriamo un'apertura di credito in bianco. E tuttavia il partito democratico c'è, è la forza sulla quale costruire un'alternativa e una coalizione di centrosinistra", ha detto ancora Orlando, che ha premesso "stiamo parlando di exit poll, la cautela è d'obbligo". Fiduciosi gli esponenti di Fratelli d'Italia: "i primi exit poll darebbero la presenza dei patrioti di Fratelli d'Italia nel Parlamento europeo. La volta scorsa non arrivammo a questo risultato, per noi già sarebbe un risultato importantissimo arrivare al Parlamento europeo e rappresentare le nostre idee in quell'assise". Questo è il primo commento del capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida dal comitato elettorale del partito di Giorgia Meloni, riunito in un albergo del centro di Roma. Secondo gli intention polls delle 23.00 riferiti nella sala, FdI oscillerebbe tra il 4 e il 7%.