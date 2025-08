Elezioni Grecia, Nea Dimokratia sbanca, finita l'era di Syriza

Il partito Nuova Democrazia ha ottenuto quasi il 40 per cento e governerà da solo, il suo leader Kyriakos Mitsotakis sostituirà Alexis Tsipras

La Grecia "rialzerà di nuovo la testa con orgoglio". Lo ha dichiarato il vincitore delle elezioni e futuro premier greco, Kyriakos Mitsotakis, a vittporia ottenuta. Mitsotakis, figlio dell'ex premier Konstantinos Mitsotakis, ha sottolineato che le elezioni gli hanno dato un forte mandato per il cambiamento, aggiungendo però che sarà il primo ministro di tutti perche' i greci sono "troppo pochi per restare divisi". La sua Nea Dimokratia ha ottenuto il 39,5% dei voti contro il 31,3% di Syriza: "Non mancherò di onorare le speranze" del popolo greco, ha aggiunto il leader 51enne. Alexis Tsipras ha ammesso la sconfitta elettorale e ha telefonato al vincitore delle politiche Kyriakos Mitsotakis per congratularsi. Lo ha reso noto l'ufficio del premier uscente. "I cittadini hanno scelto - ha dichiarato - e noi rispettiamo il risultato, perché il cambio di governo è l'essenza della democrazia, non un paradosso. Ho fatto i complimenti a Mitsotakis e domani gli consegnerò l'ufficio del primo ministro". Tsipras ha anche dichiarato che Syriza ha fatto "scelte difficili" per cambiare il paese, "pagando un alto prezzo".

