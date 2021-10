Elezioni: Sala, Manfredi e Lepore verso la vittoria al primo turno, ballottaggio a Roma e Torino

A Milano Beppe Sala va verso la vittoria al primo turno, secondo le rilevazioni di diversi istituti. Per il sindaco uscente, infatti, il primo exit poll delle elezioni amministrative segna una forbice tra il 54 e il 58%. Situazione simile a Napoli, dove Gaetano Manfredi alla prima rilevazione sembra aver ottenuto il voto di più della metà degli elettori. Meno netto il risultato a Roma e Torino, dove ci sarà il ballottaggio. Nella Capitale, infatti è in vantaggio il dem Roberto Gualtieri. Ultima, tra i 4 big candidati, Virginia Raggi. A Torino in vantaggio il candidato del centrosinistra Lorusso. Le urne sono state chiuse alle 15. La giornata di ieri si era chiusa con un’alta astensione. A votare, infatti, era andato il 46,77% degli aventi diritto. Oggi a urne chiuse i dati dicono: affluenza pari al 59,79%, era il 65,98 nel 2016 (quando si votò in una sola giornata)





I numeri

Gli exit poll nel dettaglio: testa a testa Michetti-Gualtieri a Roma (27-30,5%), al centrosinistra al primo turno Milano (Sala 54-58%, Bernardo 32-36%), Napoli (Manfredi 57-61%, Maresca 19-23%) e Bologna (Lepore 61-65%, Battistini 26,5-30,5%). A Torino avanti Lorusso (44-48%). Alle regionali in Calabria, in base sempre al primo Exit poll, il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%.