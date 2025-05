Elio e le Storie Tese più "Odorosi" che mai!

Due dischi in una speciale confezione Pour bel Homme e Pour bel Femme

Venerdì 18 novembre sarà pubblicato il nuovo progetto discografico di Elio e le Storie Tese "Odorosi". Due album in una speciale confezione Pour bel Homme e Pour bel Femme che contiene "Figgatta De Blanc" con "Tutte le belle canzoni di Natale" con un inedito e quattro brani interpretati da Mangoni. E non è tutto perché il 23 novembre ci sarà l'evento al cinema per "Ritmo Sbilenco", film su Elio e le Storie Tese.

E' un ritratto non convenzionale al presente della band,che svela il backstage delle loro vite, il lato spesso nascosto dalle telecamere. Distribuito da Feltrinelli Real Cinema e Wanted e consigliato da Sky Arte HD, il film è stato prodotto da OffiCine (IED e Anteo) e Hukapan nell’ambito del Laboratorio di Alta Formazione di OffiCine per la regia di Mattia Colombo.

