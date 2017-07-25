Emergenza incendi: in Puglia brucia il Gargano, chiusa la statale 89

In Sardegna, in provincia di Nuoro, un allevatore ustionato mentre tentava di mettere in salvo il gregge dalle fiamme

Ancora una volta i roghi interessano prevalentemente il Sud. In Puglia si lavora per spegnere un rogo che sta devastando ettari di bosco e macchia mediterranea. Il tratto della statale 89 Garganica in località Mandrione nel comune di Vieste in provincia di Foggia è stato chiuso. Il fronte dell’incendio è di almeno quattro chilometri tra le città di Peschici e Vieste e interessa una zona di enorme pregio naturalistico.

Anche in Sicilia, nella zona collinare di Boccadifalco, a Palermo, è scoppiato un incendio di vaste proporzioni.. In Sardegna nel nuorese, a Torpè un allevatore e'rimasto ustionato durante il vasto incendio scoppiato nella notte mentre tentava di mettere in salvo il suo gregge dalle fiamme. L’uomo è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro. Con l’intervento di due Canadair all’alba, l 'incendi, nel quale sono morti anche diversi animali è stato spento.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti