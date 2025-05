Emma: ecco il video "Quando le canzoni finiranno"

E' la colonna sonora del nuovo film di Marco Ponti "La Cena di Natale"

Ecco le immagini del video - diretto da Marco Ponti e Federica Lucisano - del nuovo singolo di Emma "Quando le canzoni finiranno", scelto come colonna sonora del nuovo film di Marco Ponti "La Cena di Natale", nelle sale dal prossimo 24 novembre e tratto dall’omonimo best seller di Luca Bianchini. La canzone scritta da Diego Mancino e Dario Faini è contenuto in "Adesso - Tour Edition" in uscita il 2 dicembre.

