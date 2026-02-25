Enrico Nigiotti torna a Sanremo con “Ogni volta che non so volare”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

Per il suo quarto Festival, Nigiotti sceglie un pezzo che gli permetterà di portare sul palco del Teatro Ariston la migliore versione di sé . È infatti considerato uno dei migliori autori della sua generazione, aperto al nuovo ma con un’attitudine cantautorale tipicamente italiana. Un’ottima penna, una bella vocalità, un bravo musicista . Uno di quegli artisti che si direbbero “di pancia”. Sarà per sempre ricordato per l’autoesclusione dalla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, perché contrario ad alcune dinamiche televisive, quando si trovò a doversi giocare il posto nel programma con la sua ex fidanzata dell’epoca, la ballerina Elena D'Amario. Da allora ne è passato di tempo e Nigiotti ha collezionato anche un’altra partecipazione a un talent, questa volta X Factor Italia nel 2017, dove, sicuramente più maturo, si fece conoscere per le sue doti autoriali e si classificò terzo in squadra con Mara Maionchi (era l’anno dei Måneskin). Da allora, oltre alle partecipazioni a Sanremo, Nigiotti ha collaborato con grandi artisti italiani e ha firmato brani per Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Enrico Nigiotti torna al Festival di Sanremo con “ Ogni volta che non so volare” , un brano intimo e riflessivo sul tempo che passa, sulle cadute e su chi ci aiuta a rimetterci in piedi. L’artista livornese torna a Sanremo per la sua quarta partecipazione : la prima fu nel 2015, nella categoria Nuove Proposte, poi nel 2019 con il brano “Nonno Hollywood” e nel 2020, quando si presentò con “ Baciami adesso ”.

Il significato del brano

In questo brano dal sapore dolce e malinconico, Enrico Nigiotti parla per immagini. “Ogni volta che non so volare” racconta il tempo che passa e ciò che lascia dietro di sé, quando scorrendo porta via tutto e lascia soltanto ricordi e vecchie sensazioni. Eppure, a volte, occorre fermarsi, capire dove siamo, chi siamo e chi ci rimane accanto, nonostante la voracità del tempo. È un brano che profuma di quotidianità, un viaggio nella vita di ciascuno di noi. Come raccontato dallo stesso Nigiotti, la canzone è un flusso di coscienza che attraversa la vita e il tempo che scivola via, soffermandosi su quei momenti in cui si tocca il fondo, ma che sono fondamentali perché custodiscono poesia: è proprio da lì che si riesce a risalire, anche grazie ai legami che ci impediscono di cadere troppo in basso. Una canzone che merita un palco importante come quello di Sanremo per poter arrivare a tutti.





Testo “Ogni volta che non so volare”

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po’ mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto

Veloce come un pizzicotto

Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l’ho già detto

Anche in un orologio rotto

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di

Volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo

Sorpassa e poi ti ruba il posto

E mentre fuori brucia un altro inferno

Pochi minuti e poi sarà domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

I mostri che c’ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare





Gli Autori del brano

“Ogni volta che non so volare”

di E. Nigiotti - Pacifico - E. Nigiotti - F. Pagnozzi

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Edizioni Curci/

Nelida Music Publishing/Copyright Control



