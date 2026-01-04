Epifania, milioni gli italiani in viaggio

04 gennaio 2026, ore 18:15
L'Italia resta la meta preferita per chiudere le vacanze, ma oltre un milione di connazionali si recherà in destinazioni estere
Sono previsti 5,3 milioni di viaggiatori che si muoveranno durante le feste dell'Epifania, di cui 1 milione si recherà in destinazioni estere. Degli oltre 80% che resteranno in Italia, oltre 3 vacanzieri su 4 hanno già pianificato la loro vacanza del periodo e più della metà viaggerà in coppia. Lo rileva Confcommercio Confturismo in una nota. Si allunga un po', rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sarà di 3 o 4 pernottamenti. I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti. Il 21% andrà alla scoperta di città d'arte, il 16% si concederà qualche giorno di relax in montagna. Trentino Alto Adige rimane la meta più gettonata per le vacanze in montagna, seguita da Toscana e Sicilia. La spesa media a persona si attesterà sui 360 euro. Sarà un'Epifania fredda e con neve anche a basse quote. Già dalla giornata di Lunedì 5 Gennaio infatti delle correnti d’aria molto fredde, di origine artica, inizieranno a riversarsi verso il bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone mediterraneo. Questo sistema perturbato darà il via ad una fase di diffuso maltempo con precipitazioni localmente molto abbondanti e nevose a bassa quota. Oltre alle precipitazioni il vero protagonista della giornata della Befana sarà il freddo intenso. Considerato il calo delle temperature dovuto ai venti freddi settentrionali, nel corso di Martedì 6 Gennaio ci aspettiamo nevicate fino in collina e localmente al piano su zone interne della Toscana e della Romagna, in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, su quest'ultima solo da Mercoledì 7.
