Epifania, milioni gli italiani in viaggio

Sono previsti 5,3 milioni di viaggiatori che si muoveranno durante le feste dell'Epifania, di cui 1 milione si recherà in destinazioni estere. Degli oltre 80% che resteranno in Italia, oltre 3 vacanzieri su 4 hanno già pianificato la loro vacanza del periodo e più della metà viaggerà in coppia. Lo rileva Confcommercio Confturismo in una nota. Si allunga un po', rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sarà di 3 o 4 pernottamenti. I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti. Il 21% andrà alla scoperta di città d'arte, il 16% si concederà qualche giorno di relax in montagna. Trentino Alto Adige rimane la meta più gettonata per le vacanze in montagna, seguita da Toscana e Sicilia. La spesa media a persona si attesterà sui 360 euro. Sarà un'Epifania fredda e con neve anche a basse quote. Già dalla giornata di Lunedì 5 Gennaio infatti delle correnti d'aria molto fredde, di origine artica, inizieranno a riversarsi verso il bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone mediterraneo. Questo sistema perturbato darà il via ad una fase di diffuso maltempo con precipitazioni localmente molto abbondanti e nevose a bassa quota. Oltre alle precipitazioni il vero protagonista della giornata della Befana sarà il freddo intenso. Considerato il calo delle temperature dovuto ai venti freddi settentrionali, nel corso di Martedì 6 Gennaio ci aspettiamo nevicate fino in collina e localmente al piano su zone interne della Toscana e della Romagna, in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, su quest'ultima solo da Mercoledì 7.








