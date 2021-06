Era scomparso nel 1938, ritrovato, arrotolato sopra un armadio, un prezioso schizzo del pittore francese Henri Matisse

La storia è di quelle che sembrano inventate, ma è tutto vero. In circostanze incredibili è stato ritrovato un prezioso disegno che era stato realizzato dal pittore francese Henri Matisse. Era scomparso nel nulla , da decenni, ed è stato ritrovato, quasi per caso, dimenticato, arrotolato, sopra un armadio . Lo schizzo, intitolato "Ritratto di Hélène Mercier, nata principessa Galitzine, seduta", realizzato nel 1938 dal maestro transalpino, morto nel 1954, verrà battuto all'asta, dalla famosa casa Barneby's, il prossimo 26 giugno, a Manosque, nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, nella Francia del sud.





Helene Mercier musa preferita di Matisse

All'asta di giugno l'opera sarà battuta con un prezzo di partenza tra i 300.000 e i 400.000 euro , una stima approssimata per difetto rispetto a quello che appare il suo valore reale, hanno precisato gli esperti, sapendo che un disegno più piccolo, con un soggetto simile, è stato venduto, recentemente, per 1,39 milioni di euro da Christie's. Lo schizzo, delle dimensioni di 65,5 per 50,5 cm, fu prima donato, dallo stesso Matisse, a una suora del convento di Minimes, arrivando all'attuale proprietario da varie successioni ereditarie. Secondo la studiosa Agnès Sevestre-Barbé, a cui si deve la riscoperta, la sua rarità si basa su molti elementi, a partire dalla sua modella, Hélène Mercier, figlia del principe Lev Golitsyn e di Helena Gagarin , che fu una delle muse ispiratrici preferite di Matisse, insieme a Lydia Delectorskaya negli anni '30. Il disegno, che ritrae seduta Hélène Mercier, era stato mostrato in pubblico, l'ultima volta, dal Philadelphia Museum of Art, nel 1948, e da allora se ne erano perse le tracce. Lo schizzo della principessa Galitzine è strettamente legato anche alla storia del miliardario Nelson Rockefeller, che, nel 1938, chiese a Matisse di arredare il suo attico di Manhattan , negli Stati Uniti. Questo disegno servì, poi, da base, per un'opera destinata ad essere ammirata, dagli ospiti privati del magnate americano, sulle pareti del suo appartamento newyorchese.