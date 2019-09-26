Ercolano, panetteria regala ogni sera ai bisognosi l'invenduto

26 settembre 2019, ore 13:00
Dopo la chiusura i proprietari lasciano all’esterno buste con i prodotti da forno avanzati
Pane, panini, focacce e altri prodotti da forno invenduti durante la giornata vengono messi a disposizione, la sera, per le persone più bisognose. L’iniziativa di solidarietà nasce ad Ercolano, in provincia di Napoli. Qui Gino Varriale e la moglie Lisa hanno deciso di aiutare le persone meno abbienti lasciando, ogni sera, all'esterno dell'esercizio commerciale, buste con pane e prodotti da forno avanzati, evitando così di gettarli. Pane messo a disposizione di chi, per motivi economici, non può permettersi di acquistarlo. "Sappiamo cosa vuol dire per molte persone avere difficoltà a mettere un piatto a tavola" dichiara Gino, spiegando come sia nata l’idea solidale. L’uomo era già impegnato in iniziative di volontariato per i più deboli. "Dopo la chiusura dell'attività, la sera, mettiamo fuori delle buste con pane e altri prodotti da forno che non abbiamo venduto, a disposizione di chi ha bisogno". Gettare il pane non venduto "sarebbe un peccato", conclude Gino.
