Ercolano, panetteria regala ogni sera ai bisognosi l'invenduto

Ercolano, panetteria regala ogni sera ai bisognosi l'invenduto

Ercolano, panetteria regala ogni sera ai bisognosi l'invenduto

Redazione Web

26 settembre 2019, ore 13:00

Dopo la chiusura i proprietari lasciano all’esterno buste con i prodotti da forno avanzati

Pane, panini, focacce e altri prodotti da forno invenduti durante la giornata vengono messi a disposizione, la sera, per le persone più bisognose. L’iniziativa di solidarietà nasce ad Ercolano, in provincia di Napoli. Qui Gino Varriale e la moglie Lisa hanno deciso di aiutare le persone meno abbienti lasciando, ogni sera, all'esterno dell'esercizio commerciale, buste con pane e prodotti da forno avanzati, evitando così di gettarli. Pane messo a disposizione di chi, per motivi economici, non può permettersi di acquistarlo. "Sappiamo cosa vuol dire per molte persone avere difficoltà a mettere un piatto a tavola" dichiara Gino, spiegando come sia nata l’idea solidale. L’uomo era già impegnato in iniziative di volontariato per i più deboli. "Dopo la chiusura dell'attività, la sera, mettiamo fuori delle buste con pane e altri prodotti da forno che non abbiamo venduto, a disposizione di chi ha bisogno". Gettare il pane non venduto "sarebbe un peccato", conclude Gino.

Argomenti

ercolano
invenduto
panetteria

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A : Milan vittorioso in rimonta a Torino, 3-2 contro i granata e i rossoneri sono primi in classifica insieme al Napoli

    Serie A : Milan vittorioso in rimonta a Torino, 3-2 contro i granata e i rossoneri sono primi in classifica insieme al Napoli

  • Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

    Gaza, per il premier israeliano Netanyahu ci sono opportunità di pace

  • Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

    Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

  • Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

    Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

  • In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

    In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

  • Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

    Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

  • Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

    Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

  • Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

    Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

  • Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

    Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

Cucina italiana patrimonio dell’Unesco, Mazzi a RTL 102.5: “Saremmo i primi al mondo”

Gianmarco Mazzi, Maddalena Fossati, Massimo Bottura e Antonia Klugmann intervengono a RTL 102.5 in merito alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco

"Alghero è in Catalogna": scoppia la polemica dopo le previsioni del tempo

"Alghero è in Catalogna": scoppia la polemica dopo le previsioni del tempo

L'Alguer in catalano - nella cartina delle previsioni meteorologiche relative ai 'Paises catalanes'

Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, interviene su RTL 102.5