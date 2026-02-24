Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella stellina”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Per Ermal Meta è la quarta volta sul palco del Festival di Sanremo, Proprio lì, nel 2018, conquistò la vittoria insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Il ritorno all’Ariston segna l’inizio di un 2026 particolarmente intenso e ricco di progetti: il 27 febbraio vedrà infatti la luce il nuovo album, “Funzioni vitali”, e a seguire, da fine aprile, prenderà il via un tour nei club, un’occasione per ritrovare il contatto diretto con il pubblico.

ERMAL META, DI COSA PARLA CANZONE?

La guerra a Gaza irrompe con delicatezza sul palco dell’Ariston. Parla di questo il brano “Stella stellina”, dove Ermal Meta trasforma una filastrocca infantile in un canto struggente sul dolore della perdita. La canzone, costruita come una ninna nanna spezzata, racconta l’assenza di una bambina palestinese attraverso immagini di disarmante delicatezza

ERMAL META, IL TESTO DELLA CANZONE

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un’eternità

O solamente un’ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa

Dalla mia casa

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno



