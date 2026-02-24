Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella stellina”: il testo e il significato del brano in gara al Festival
24 febbraio 2026, ore 23:10
La canzone, costruita come una ninna nanna spezzata, racconta l’assenza di una bambina palestinese attraverso immagini di disarmante delicatezza
Per Ermal Meta è la quarta volta sul palco del Festival di Sanremo, Proprio lì, nel 2018, conquistò la vittoria insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Il ritorno all’Ariston segna l’inizio di un 2026 particolarmente intenso e ricco di progetti: il 27 febbraio vedrà infatti la luce il nuovo album, “Funzioni vitali”, e a seguire, da fine aprile, prenderà il via un tour nei club, un’occasione per ritrovare il contatto diretto con il pubblico.
ERMAL META, DI COSA PARLA CANZONE?
La guerra a Gaza irrompe con delicatezza sul palco dell’Ariston. Parla di questo il brano “Stella stellina”, dove Ermal Meta trasforma una filastrocca infantile in un canto struggente sul dolore della perdita. La canzone, costruita come una ninna nanna spezzata, racconta l’assenza di una bambina palestinese attraverso immagini di disarmante delicatezza
ERMAL META, IL TESTO DELLA CANZONE
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho trovato la tua bambola
Mi è sembrato di vederti ancora
Eri così piccola
La stringevi fino a sera
È passata già un’eternità
O solamente un’ora
Da quando nel cielo una nuvola
Risale dalla tua casa
Dalla mia casa
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho cercato di strapparmi il cuore
Perché senza non si muore
Ma ho avuto paura nel mentre
Di non sentire più niente
Ho pensato anche di scappare
Da una terra che non ci vuole
Ma non so dove andare
Tra muri e mare non posso restare
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Fiori in un cortile con le pietre intorno
Come le farfalle hai vissuto un giorno
Figlia di nessuno, melodia di un canto
Quello della gente che ti ha amato tanto
Oh, mia bambina, la notte è nera nera
La rabbia e la preghiera non basteranno più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Non ti ho dimenticato
Aspetto il tuo ritorno
Come le farfalle
Hai vissuto solo un giorno