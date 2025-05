Eros Ramazzotti, concluso a Milano il Perfetto World Tour

In un Mediolanum Forum completamente sold out sul palco anche Max Pezzali, Emma ed Elio e le Storie Tese

Dopo 82 tappe in 29 paesi Eros Ramazzotti ha voluto concludere al Mediolanum Forum di Assago il suo Perfetto World Tour. E’ la quinta volta che si esibisce al Forum nel 2016, dopo le quattro date di marzo, per uno show completamente sold out. Sul palco anche colleghi e amici come Max Pezzali, Emma ed Elio e le Storie Tese. Il Perfetto World Tour ha permesso a centinaia di migliaia di fan di applaudire Ramazzotti con ben 62 date in Europa e 20 tra Nord e Sud America.

